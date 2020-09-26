Алматинца приговорили к трем годам колонии за участие в вооруженном конфликте на Украине

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Алмалинский районный суд города Алматы признал жителя города виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда О. признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что подсудимый О. в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества умышленно и неправомерно принимал участие в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенной Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики против находящихся в данном регионе Вооруженной силы Украины", - прокомментировали в суде.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие ответственность - признание вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, а также отсутствие судимости. Приговор пока не вступил в законную силу.

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