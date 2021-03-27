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Антикор: Директора алматинских рынков регулярно давали чиновнику взятки

26.03.2021 8614
Антикор: Директора алматинских рынков регулярно давали чиновнику взятки
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - В Казахстане за три года на 26% увеличилось количество коррупционных преступлений в сфере ветеринарно-санитарного контроля. Только в 2020 году в суд направлено 147 дел, уже осуждены 29 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди преступлений преобладают хищения, взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями при выдаче разрешительных документов и проверке качества продовольствия
 

10 марта Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела государственного контроля карантина, защиты растений и фитосанитарных контрольных постов ГУ "Комитет государственной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Алматы", который на системной основе получал взятки в сумме от 10 до 60 тысяч тенге от субъектов предпринимательства - администраторов и директоров продовольственных рынков города Алматы за непривлечение их к административной ответственности и неосуществление фитосанитарного контроля. В соответствии со статьей 128 УПК РК задержан и водворен в ИВС ДП Алматы вышеуказанный руководитель отдела", - сообщили в антикоррупционной службе.

 
Отмечается, что аналогичные факты в 2020 году были выявлены в Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях, Шымкенте и Нур-Султане. В нескольких регионах уже осужден ряд сотрудников, ответственных за качество сельхозпродуктов, реализуемых на рынках страны.
 

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