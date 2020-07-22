Антикор предложил ввести электронные браслеты для слежения

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Председатель Антикоррупционного агентства Казахстана Алик Шпекбаев предложил использовать электронные браслеты слежения за лицами, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, передает Kazakhstan Today.

Шпекбаев напомнил, что до конца 2020 года планируется завершить работу по автоматизации ключевых внутренних бизнес-процессов Агентства - таких как кадровое обеспечение, визуализация ведомственной статистики и улучшение коммуникационных связей.

Нам нужно как можно шире использовать потенциал электронных уголовных дел. Также необходимо распространить практику Алматы по использованию электронных браслетов слежения за лицами, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. В рамках проекта "Цифровой Антикор" будут разработаны предикативно-аналитические инструменты выявления коррупционных преступлений на основе технологии Big Data", - пояснил глава Антикора.

Алик Шпекбаев подчеркнул, что Казахстан должен максимально использовать ресурсы отечественной IT-индустрии, которая при правильной постановке задач могла бы предложить нетривиальные решения по нивелированию коррупции. По его словам, в ближайшее время в режиме онлайн будет организован антикор-хакатон (конкурс среди команд программистов на разработку самого оригинального и креативного IT-решения против коррупции).

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