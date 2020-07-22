Глава Антикоррупционной службы обратился к новому руководству "СК-Фармация"

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Председатель Антикоррупционной службы Казахстана Алик Шпекбаев призвал новое руководство "СК-Фармация" устранить все коррупционные риски, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга Шпекбаев отметил, что сейчас казахстанцы считают одними из основных причин осложнения ситуации с коронавирусом коррупцию, бюрократию и безответственность.

И это вполне справедливо, особенно в контексте уголовных дел в отношении должностных лиц "СК-Фармация", Фонда социального медицинского страхования, а также целого ряда медицинских учреждений местных исполнительных органов", - подчеркнул глава Антикоррупционной службы.

Алик Шпекбаев уверен, что анализ коррупционных рисков, который сейчас осуществляют в деятельности "СК-Фармация" , необходимо провести оперативно и с широким привлечением внешних экспертов.

От качества нашей аналитики будет зависеть, насколько эффективной и добропорядочной станет эта организация в будущем. Надеюсь, новое руководство единого дистрибьютора заинтересовано в этом не меньше нас и исполнит все рекомендации по устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачности", - отметил спикер.

Председатель Антикоррупционной службы также рассказал, как можно решить проблему коррупции при осуществлении государственных закупок. По его словам, помогут только "тотальная открытость и прозрачность бюджетов всех уровней, а также усиление общественного и гражданского контроля".

Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные нечистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и арестами эту проблему не решить. Поэтому видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств. Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля", - резюмировал Шпекбаев.

Ранее председатель предложил ускорить создание электронной валюты в Казахстане.

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