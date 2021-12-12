Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге", -сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области
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По факту гибели подозреваемого во время допроса в Шымкенте на полицейских заведены уголовные дела
В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров. Проведенным служебным расследованием по данному факту сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел. В то же время их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка", - сообщил начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов.
При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезду скорой помощи констатирована его смерть", - проинформировал Жумаханбетов.
Полиция задержала казахстанца, убившего двух сестер в Омске 24 года назад
54-летний гражданин Республика Казахстан, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
К слову, на территории области проводится оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", в ходе которого привлечено к административной ответственности 430 граждан. За нарушения 21 иностранец решением суда выдворены из страны. Установлено свыше 20 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы", -добавили в пресс-службе полиции.
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Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция изучает информацию об угрозе срыва авиаперевозок, опубликованную в казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.
"В настоящее время следственным управлением департамента полиции на транспорте по факту об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщили в полиции.
"Иная информация по материалам досудебного расследования не подлежит разглашению", - отметили в департаменте.
Штраф по статье доходит до 3 тыс. МРП, что составляет 8 751 000 тенге. Либо нарушителю грозят исправительные или общественные работы на срок до 800 часов. За статью также предусмотрено уголовное наказание сроком до 3 лет.
Ранее в Минэнерго заявили о дефиците авиатоплива.
Напомним, 1 октября Air Astana сообщила о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании. 28 октября в аэропорту Алматы ограничили заправку самолетов. В Минэнерго заявили, что дефицит топлива возник из-за отечественных НПЗ, которые не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом.
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До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков
В августе полицейскими Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Заклад", был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся "бомбером" - оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина", - сообщили в УПН ДП Акмолинской области.
Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.
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