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Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области

11.12.2021, 13:54 142453
Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области
АТЫРАУ. 11 ДЕКАБРЯ - Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге", -сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.


 

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По факту гибели подозреваемого во время допроса в Шымкенте на полицейских заведены уголовные дела

11.12.2021, 15:41 127225
По факту гибели подозреваемого во время допроса в Шымкенте на полицейских заведены уголовные дела
ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - Уголовные дела возбуждены на ряд должностных лиц полиции Шымкента по факту смерти подозреваемого при допросе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
8 декабря в Шымкенте во время допроса полицейскими скончался один из подозреваемых в совершении краж автомобилей.
 

В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров. Проведенным служебным расследованием по данному факту сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел. В то же время их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка", - сообщил начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов.

 
Он также отметил, что для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в город Шымкент прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра.
 
Глава департамента также поделился подробностями произошедшего. Так, по его словам, двое задержанных - ранее судимые за разбой и имущественные преступления жители Костанайской области. В их автомобиле обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия автомашин, радиостанции, налобные фонари и перчатки
 

При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезду скорой помощи констатирована его смерть", - проинформировал Жумаханбетов. 

 

Полиция задержала казахстанца, убившего двух сестер в Омске 24 года назад

11.12.2021, 13:11 160219
Полиция задержала казахстанца, убившего двух сестер в Омске 24 года назад
Фото: karasayinfo.kz
ПАВЛОДАР. 11 НОЯБРЯ - В Павлодарской области задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый за двойное убийство в Омске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

54-летний гражданин Республика Казахстан, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

 
В полиции рассказали, что марте 1997 года в городе Омске Российской Федерации, 30-летний (на момент совершения) мужчина, из обреза охотничьего ружья, выстрелил в голову 25-летней девушке из-за словесного конфликта. Ее 22-летней сестре нанес ряд ножевых ранений. Обе девушки скончались от полученных травм. Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
После совершения тяжкого преступления, мужчина скрывался от органов следствия в течении 24 лет.
 
В настоящее время направлено уведомление инициатору розыска -УМВД России по Омской области. 
 

К слову, на территории области проводится оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", в ходе которого привлечено к административной ответственности 430 граждан. За нарушения 21 иностранец решением суда выдворены из страны. Установлено свыше 20 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы", -добавили в пресс-службе полиции.

 

В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля

10.12.2021, 20:53 259930
В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля
АКТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - Актауский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления фармацевтического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вместо социально-значимых лекарств и медицинских масок бывший чиновник вместе с предпринимательницей закупали несоответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям медпрепараты, сообщает "Лада".
 
Суд установил, что подозреваемый госслужащий ради личной выгоды причинил крупный ущерб государству. В сговоре c предпринимательницей на выделенные из бюджета средства в размере 9,4 миллиона тенге закупил лекарства, не соответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям, которые впоследствии реализовали в аптеках Жанаозена.
 
Обвиняемые не признали вину и просили суд оправдать их по всем статьям обвинения. Прокурор просил признать виновным бывшего зама облфармконтроля и лишить его свободы на пять лет с пожизненным запретом занимать определенные должности на государственной службе. Предпринимательнице обвинение просило назначить наказание в виде года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В качестве подтверждения доказательной базы сторона обвинения привела судебные экспертизы и специальные исследования.
 
Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, положительные характеристики обвиняемых и факт возмещения ущерба.
 
Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать определенную должность на государственной службе и установлением пробационного контроля. По части 2 статьи 366 и части 1 статьи 218 Уголовного кодекса РК признан невиновным и оправдан из-за недоказанности участия в совершении данных уголовных правонарушений. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса РК и освобождена от ответственности, потому что добровольно возместила ущерб.
 
Судебный акт не вступил в законную силу.
 
10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.
 

В Алматинской области ссора сельчан закончилась убийством

10.12.2021, 20:37 264547
ТАЛДЫКОРГАН. 10 ДЕКАБРЯ -3 декабря в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о том, что на пастбище Ыршуик, расположенном на территории Улкенагашского сельского округа, обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данный факт зарегистрирован в полиции по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), сообщает Polisia.kz
 
Полицейские установили личность погибшего, им оказался 41-летний житель села Акжазык Коктальского сельского округа. Он скончался от огнестрельного ранения в ногу.
 
Сотрудники полиции в течение двух часов задержали 39-летнего жителя села Улкенагаш, признавшегося в убийстве. У подозреваемого изъято одноствольное охотничье ружье 12-го калибра. Назначены необходимые экспертизы. 
 
По словам задержанного, он пас овец, когда к нему на лошади подъехал незнакомый мужчина, стал предъявлять территориальные претензии, оскорблять и бить кнутом. Тогда подозреваемый взялся за ружье и выстрелил. 
 
Сельчанин водворен в ИВС.
 

Замакима Атырауской области задержана по подозрению в получении взятки

10.12.2021, 20:26 268030
Замакима Атырауской области задержана по подозрению в получении взятки
Фото: holanews.kz
АТЫРАУ. 10 ДЕКАБРЯ -10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. По предварительным данным, взятка является "откатом" от тендера, сообщает "АЖ".
 
Telegram-канал @Yedilov online опубликовал фото опечатанной двери кабинета Бакытгуль Хаменовой.
 

Бензин пытались вывезти из Туркестанской области под видом газового конденсата

10.12.2021, 19:09 278101
ТУРКЕСТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Баррель" на железнодорожной станции "Манкент" пресечен вывоз из Казахстана в Кыргызстан 960 тонн бензина марки АИ-92, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следующим установлено, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом "газового конденсата", сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции

10.12.2021, 14:38 319006
Информацию об угрозе срыва авиаперевозок изучают в полиции
Фото: ru.eturbonews.com

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Полиция изучает информацию об угрозе срыва авиаперевозок, опубликованную в казахстанских СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД.

"В настоящее время следственным управлением департамента полиции на транспорте по факту об угрозе срыва авиаперевозок проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщили в полиции.

"Иная информация по материалам досудебного расследования не подлежит разглашению", - отметили в департаменте.

Штраф по статье доходит до 3 тыс. МРП, что составляет 8 751 000 тенге. Либо нарушителю грозят исправительные или общественные работы на срок до 800 часов. За статью также предусмотрено уголовное наказание сроком до 3 лет.

Ранее в Минэнерго заявили о дефиците авиатоплива.

Напомним, 1 октября Air Astana сообщила о критическом уровне запасов топлива на балансе авиакомпании. 28 октября в аэропорту Алматы ограничили заправку самолетов. В Минэнерго заявили, что дефицит топлива возник из-за отечественных НПЗ, которые не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка авиа- и дизельным топливом.


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До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков

10.12.2021, 14:16 270433
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков
Фото: regnum.ru
КОКШЕТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - До 15 лет лишения свободы грозит 41-летнему жителю Кокшетау за распространение синтетических наркотиков посредством электронных информационных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В августе полицейскими Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Заклад", был задержан житель областного центра, который по информации оперативников, являлся "бомбером" - оптовым закладчиком синтетики. В ходе личного обыска задержанного было обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическими наркотиками, а также 60 свертков изъято в тайниках, которые успел сделать мужчина", - сообщили в УПН ДП Акмолинской области.

 
В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины сразу же было начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Назначена экспертиза, согласно которой у задержанного изъято свыше 104 граммов психотропного вещества "мефедрон".
 
В УПН ДП Акмолинской области также сообщили, что в ходе расследования уголовного дела полицейскими было установлено, что задержанный распространял наркотики через интернет, то есть в действиях подозреваемого усмотрели состав преступления квалифицирующим признаком: приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, совершенные с применением электронных информационных ресурсов.
 

Учитывая опасность такого деяния, задержанному мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - отметил начальник УПН ДП Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов. 

 
 

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