Антикоррупционная служба начала расследование в отношении замакима Атырауской области

ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - Уголовные дела возбуждены на ряд должностных лиц полиции Шымкента по факту смерти подозреваемого при допросе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 декабря в Шымкенте во время допроса полицейскими скончался один из подозреваемых в совершении краж автомобилей.

В отношении должностных лиц полиции возбуждены уголовные дела, которые в целях объективности расследуются департаментом специальных прокуроров. Проведенным служебным расследованием по данному факту сотрудники, принимавшие участие в задержании, и их руководители, не обеспечившие контроль за действиями подчиненных, уволены из органов внутренних дел. В то же время их действиям в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка", - сообщил начальник департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетов.

Он также отметил, что для установления всех обстоятельств чрезвычайного происшествия в город Шымкент прибыла комиссия из МВД во главе с заместителем министра.

Глава департамента также поделился подробностями произошедшего. Так, по его словам, двое задержанных - ранее судимые за разбой и имущественные преступления жители Костанайской области. В их автомобиле обнаружены и изъяты технические устройства для вскрытия автомашин, радиостанции, налобные фонари и перчатки

При задержании и доставлении сотрудниками полиции была применена физическая сила. Одному из них в здании стало плохо и по приезду скорой помощи констатирована его смерть", - проинформировал Жумаханбетов.