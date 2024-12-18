17.12.2024, 16:58 18061
Антисанитария и отсутствие документов: в Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудники полиции совместно с департаментом Комитета национальной безопасности выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха. Там нелегально работали шесть человек, ежедневно получая денежную оплату. В качестве сырья использовалось мясо сомнительного происхождения, приобретенное без документов. Готовую продукцию распространяли по регионам Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Также еще один случай зафиксирован в одном из районов города, где местный житель организовал незаконную торговлю мясом прямо во дворе собственного дома.
На продукцию не было ни документов, ни ветеринарных клейм. В настоящее время для проверки качества изъятого мяса назначена экспертиза. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы", - добавили в ДП.
Ранее в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. От болезни пали несколько коров. Также диагноз подтвердился у одного из работников убойного цеха. В школьных столовых города детей временно не будут кормить блюдами из говядины из-за риска заражения сибирской язвой.
В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
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17.12.2024, 15:33 21046
Антикор завершил расследование по делу председателя Актауского горсуда
Фото: polisia.kz
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Актау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции Казахстана завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, сообщает пресс-служба Антикора.
Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. 5 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", - проинформировали в агентстве.
Напомним, летом стало известно, что председатель Актауского городского суда по уголовным делам задержан Агентством по противодействию коррупции. Тогда сообщалось, что главу горсуда задержали в рамках досудебного расследования, согласованного генеральным прокурором.
17.12.2024, 14:29 23021
Более 150 преступлений в год совершают казахстанцы в местах лишения свободы
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденные казахстанцы ежегодно совершают более 150 преступлений, находясь в местах лишения свободы или под пробационным контролем, сообщает Energyprom со ссылкой на статистику комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.
За десять месяцев 2024 года зарегистрировано 116 уголовных правонарушений, совершенных теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки. Это на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Треть всех таких правонарушений занимают тяжкие преступления, их доля в январе-октябре текущего года составила 35,3%. Второе место по количеству и удельному весу заняли преступления средней тяжести. На их долю пришлось каждое пятое правонарушение осужденных: 22,4%. Кроме того, статистика фиксирует: уже признанные виновными ежегодно совершают несколько особо тяжких преступлений. Например, в текущем году было зафиксировано 9 таких преступлений, предусматривающих меру наказания в виде 12 и более лет лишения свободы. Из них только 2 преступления было совершено "на воле", теми, кто находился под наблюдением службы пробации, а еще 5 совершили находящиеся в следственных изоляторах", - пишет сайт.
Среди тех, кто совершает преступления повторно, много отбывающих условный срок. В последние годы их количество достигало 70% от всех осужденных.
Например, так было в 2022 году, когда в 169 правонарушениях из 241 были виновны те, кто находился под пенитенциарной пробацией. За январь-октябрь текущего года доля таких осужденных составляла 40,5%", - уточняет источник.
За 10 месяцев этого года получившие условный срок совершили 47 новых преступлений. Почти половина из них (21 случай) относились к правонарушениям против собственности - кражам, мошенничеству, грабежам и т.д.
Однако встречаются среди условно осужденных и те, кто, будучи под пробационным контролем, совершает такие дикие преступления, как торговля людьми, приготовление и покушение на убийство, пропаганда терроризма и другие", - пишет сайт.
Что касается отбывающих срок в тюрьме или следственном изоляторе, они совершают 15% повторных преступлений за стенами СИЗО.
За январь-октябрь 2024 года было зафиксировано 17 таких правонарушений. Из них 5 были тяжкими, и еще 5 - особо тяжкими (убийство, насильственные действия сексуального характера)", - отмечается в информации.
В тюрьмах, где преступники отбывают наказание после вынесения приговора, тоже происходят правонарушения, но реже. За десять месяцев текущего года было зарегистрировано по 5 преступлений, произошедших в колониях минимальной или средней безопасности, и по 2 - в исправительных учреждениях максимальной или чрезвычайной безопасности.
17.12.2024, 12:21 26301
В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления
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Конаев. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 1 декабря в Алматинской области ликвидирована нарколаборатория, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
При ликвидации нарколаборатории были изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.
Сообщается, что 23 ноября были задержаны лица, прибывшие из Костанайской области для сбыта наркотиков. Пресечен канал сбыта из Актюбинской области.
В целом после координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории. В рамках проекта "Нашақорлыққа жол жоқ" уничтожено более 350 реклам наркотиков", - проинформировали в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
16.12.2024, 18:40 42356
Бегал ночью с ножом: стали известны подробности конфликта в Талгаре
Фото: ugrapro
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Талгар. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности ночного конфликта в Талгаре, передает корреспондента агентства.
37 и 31-летние жители района доставлены в полицию для привлечения к ответственности. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками, братом и мужем женщины, которая пыталась их разнять", - сообщили в ДП.
Подчеркивается, что на данный момент участники конфликта претензий друг к другу не имеют, ситуация урегулирована.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как один мужчина с ножом бегал за другим.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
15.12.2024, 20:20 66851
В Казнете зафиксирован аномальный всплеск активности ботов
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала недели Центр анализа и расследования кибератак Казахстана зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре, сообщили в телеграм-канале центра.
В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки. Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий", - говорится в сообщении.
По данным центра, наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram. Анализ более 50 тысяч аккаунтов и комментариев показывает наличие скоординированной работы ботов.
TSARKA рекомендует казахстанцам критически относиться к информации в Сети и перепроверять ее источники.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства. В прокуратуре области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Полата находится на стадии завершения.
15.12.2024, 11:02 73296
В Усть-Каменогорске нашли тело пропавшей ранее девушки
Фото: polisia.kz
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Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе берега реки Ульбы в Усть-Каменогорске полицейские обнаружили тело пропавшей ранее 19-летней девушки, сообщили в департаменте полиции области.
На улице Протозанова в Усть-Каменогорске обнаружено тело без видимых телесных повреждений ранее пропавшей без вести 19-летней девушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза, проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области обнаружили тело пропавшего накануне подростка.
14.12.2024, 09:08 110671
В Астане левый берег остался без электричества: задержаны укравшие кабель воры
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения по ночам, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции. В настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.
Напомним, в пятницу, 13 декабря, в Астане ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии.
13.12.2024, 18:20 118026
Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
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Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы с начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 нарушений и изъяла свыше 140 коробок пиротехники, сообщает Polisia.kz.
В начала проведения мероприятия выявлено 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами. Из незаконного оборота изъято более 140 коробок пиротехнических изделий", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?