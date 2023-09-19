15.09.2023, 11:54 68436
Апелляция оставила в силе приговор в отношении участников январских событий в Кызылорде
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляция оставила в силе приговор в отношении двоих участников январских событий в Кызылорде. Об этом сообщили в пресс-службе Кызылординского областного суда.
Суд первой инстанции приговорил П. к 16 годам лишения свободы. Он обвинялся в организации массовых беспорядков, посягательстве на жизнь, покушении на хищение огнестрельного оружия с применением насилия. Второй обвиняемый - О. был освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью. Адвокаты обжаловали приговор в апелляции, они просили отменить его и оправдать осужденных.
Судом установлено, что "П. в декабре 2021 года, собрав людей на кладбище Кызылорды, организовал массовые беспорядки, прошедшие позже 4 января 2022 года перед ТЦ "Aray City Mall", в зданиях областного акимата и дорожной полиции. С целью хищения огнестрельного оружия он заранее заказал и получил схему здания полиции. Довести преступное действие до конца ему помешало сопротивление сотрудников полиции".
П. в ходе массовых беспорядков у здания департамента дорожной полиции приказал своим подельникам стрелять", - добавили в суде.
Второй обвиняемый, по данным суда, участвовал в массовых беспорядках, незаконно проникал в здания акимата и дорожной полиции. По приказу П. выстрелил в сотрудника полиции, получившего тяжкое телесное повреждение.
О. во время вооруженного столкновения погиб на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, потерпевших, видеозаписями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами.
Апелляция не установила оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в областном суде.
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18.09.2023, 21:23 7971
Осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау распространяют в социальных сетях информацию о сбежавшем из колонии педофиле, сообщает "Лада".
Осужденный 1982 года рождения сбежал из места заключения 14 сентября. В социальных сетях сообщается, что он отбывает наказание за развращение несовершеннолетних.
В департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области подтвердили, что заключенный не вернулся в установленное время с работы в колонию-поселение.
Осужденный И. не прибыл с рабочего объекта в учреждение в установленное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДУИС осужденный был найден и доставлен обратно в колонию", - сообщили в ведомстве.
По информации ДУИС, осужденный И. в сентябре 2018 года был приговорен Мунайлинским районным судом к 7 годам лишения свободы по статье 124 УК РК (Развращение малолетних) и отбывал наказание в колонии общего режима ДУИС по Атырауской области. В июне 2023 года по постановлению суда Атырау был переведен в учреждение минимальной безопасности (колония-поселение) ДУИС по Мангистауской области, после чего был трудоустроен разнорабочим в одно из частных предприятий, которое находится за пределами колонии-поселения на территории Актау.
В Казахстане преступлений в отношении детей стало больше. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее.
18.09.2023, 16:13 15086
Руководство филиалов Продкорпорации задержано по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", сообщили в Антикоррупционной службе.
Как сообщили в Антикоре, при попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники. В настоящее время подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.
Вместе с тем в Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО "Продкорпорация". Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду.
По результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО "Продкорпорация". Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК.
Для этого более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация. При необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен", - сказал президент.
18.09.2023, 13:39 18656
Захват заложников в банке Астаны: подсудимому вынесли приговор
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank вынесли приговор.
Суд приговорил Алихана Мурадова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 261 (Захват заложника) Уголовного кодекса РК и назначить ему по этой статье наказание сроком на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - озвучил приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Абинур Карабаев.
В суде сообщили, что время содержания под стражей с 18 июня 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Срок отбытия наказания начнется со дня вступления приговора в законную силу.
Напомним, днем 18 июня в столичном филиале АО "Kaspi bank" на улице Достык неизвестный захватил в заложники семерых сотрудников банка. При штурме полиции заложники были освобождены, а преступник задержан. Начато досудебное расследование статье УК РК "Захват заложников". Позже стало известно, что подозреваемого арестовали на два месяца.
Позже первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в эксклюзивном интервью МИА "Казинформ" рассказал, что на теле и руках был закреплен муляж взрывчатки, который он сделал из зажигалки и курительного устройства.
18.09.2023, 12:22 19996
Двоих детей за 2 млн тенге продала жительница Жетысуской области
Всего в рамках операции "STOP трафик", проведенной департаментом по борьбе с организованной преступностью, по республике выявили 30 преступлений, связанных с торговлей людьми
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Жетысуской области задержали женщину, которая продала своих детей за 2 миллиона тенге, об этом сообщила на брифинге Министерства официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек.
Всего, по словам Турлыбек, в рамках операции "STOP трафик", проведенной департаментом по борьбе с организованной преступностью, по республике выявили 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 3 случая связаны с торговлей несовершеннолетними.
Сотрудники УБОП ДП Жетысуской области за торговлю детьми задержали 23-летнюю жительницу области. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения. Первый факт имел место в октябре 2022 года, второй факт - в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге. Факты зарегистрированы по статье 135 УК РК - "Торговля несовершеннолетними", - сообщила Турлыбек.
Также выявлены 3 факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 2 - торговли людьми, 2 - торговли органами человека, 3 - вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего - в одном случае. Кроме того, выявлено 17 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.
Один из фактов трудового рабства зафиксирован в Мангистауской области, житель которой в течение нескольких лет, обманув и отобрав документы, держал в трудовом рабстве 44-летнего гражданина Узбекистана.
Мужчину принуждали пасти скот, выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта. Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 126 УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации", проводится расследование", - рассказала спикер.
Еще одного гражданина Узбекистана удерживали в рабстве в Туркестанской области. У него забрали паспорт и принуждали пасти скот.
В Атырауской области задержали уроженку Узбекистана, которая вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру 1998 года рождения.
В ходе проверочных мероприятий установили, что в мае 2021 года подозреваемая привезла потерпевшую из Ташкента в Шымкент, а после в Атырау, предложив работу продавцом в продуктовом магазине. Но после приезда, забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее заняться проституцией", - сообщила Турлыбек.
В Актюбинской области задержали жительницу Актобе, которая в течение полугода заставляла заниматься проституцией 17-летнюю студентку колледжа.
В Жамбылской области задержали администратора придорожного кафе, которая организовала у себя секс-притон для водителей большегрузов.
В Карагандинской области при проверке гостиниц, увеселительных заведений и других мест задержали гражданина Узбекистана, находившегося с 2016 года в межгосударственном розыске за торговлю людьми, и двух уголовных преступников, находившихся в розыске за кражу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти вдвое выросло количество правонарушений в сфере торговли людьми. Часто правоохранительные органы сталкиваются с торговлей несовершеннолетними.
Житель Костанайской области заявил о нахождении в трудовом рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.
Напомним, в республике разработали критерии оценки жестокого обращения.
18.09.2023, 11:27 22276
В Актюбинской области сотрудники КТЖ устроили поножовщину
Фото: Depositphotos
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Актобе. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области сотрудники АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" устроили поножовщину.
Возле станции Никельтау агрессивные работники Актюбинского отделение КТЖ устроили поножовщину, из-за чего машинист и его помощник получили ранения", - сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.
В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области прокомментировали информацию, сообщив, что между двумя мужчинами произошла драка.
В результате драки 47-летний мужчина получил ножевые ранения и был госпитализирован в районную больницу. Полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции 28-летний подозреваемый. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство)", - проинформировали в ДП.
В свою очередь в пресс-службе КТЖ отметили, что инцидент не повлиял на график движения поездов и в целом на работу железнодорожного транспорта.
Ранее ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге.
18.09.2023, 10:29 23241
Житель Костанайской области заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве
Фото: Depositphotos
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Костанай. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Костанайской области заявил о нахождении в трудовом рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.
По словам жителя Костанайской области, он бежал с зимовки рядом с поселком Молодежное Осакаровского района в Карагандинской области, сообщает Telegram-канал "Патриот".
Я после смены на подстанции скорой помощи ехал домой на своей личной машине. На дороге меня остановил мужчина европейской внешности, в рваной одежде, грязный. Он рассказал, что сбежал из трудового рабства, где был 6 лет", - сообщил водитель скорой помощи Ерсын Тлевбердинов.
Мужчина рассказал, что 6 лет назад хозяин крестьянского хозяйства предложил ему поработать сезон на его зимовке - пасти скот. В итоге завладел его документами и не платил зарплату. Никакого официального трудоустройства не было. Фактически он работал только за еду.
Подчеркивается, что он не мог сбежать - за ним постоянно присматривало большое семейство хозяина зимовки. За эти шесть лет его женили - в крестьянском хозяйстве работала также молодая женщина.
В неволе у жителя Костанайской области и другой работницы родилась дочь. Роды приняли родственницы владельца зимовки. Сейчас девочке 2 года, она живет там же.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области, что мужчина по базе не числится в розыске как без вести пропавший.
Если заявление от него поступит, будут приняты меры", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что девушку взяли в трудовое рабство в частном пансионате Астаны.
18.09.2023, 10:05 24836
Сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении свыше 370 млн тенге
Уголовное дело расследуется специальными прокурорами
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Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников центра занятости в городе Алматы подозревают в хищении свыше 370 млн тенге, направленных на субсидии рабочих мест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
По итогам проверки управления занятости и социальных программ начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на обеспечение занятости населения по программе "Еңбек".
Уголовное дело расследуется специальными прокурорами", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей.
17.09.2023, 12:58 41886
Убийство матери и двоих детей в Алматинской области: подозреваемый задержан
Задержанному 41 год, ведется следствие
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Талдыкорган. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве матери и ее несовершеннолетних детей, передает корреспондент агентства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержан гражданин У., 1982 года рождения", - сообщает Polisia.kz.
Факт зарегистрирован в районной полиции по пункту 1 части 2 статьи 99 (Убийство двух или более лиц) и части 3 статьи 99 (Убийство малолетнего лица) УК РК.
Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения", - рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Задержанный водворен в ИВС районной полиции.
Напомним, что 14 сентября около 23.24 на месте пожара в одном из домов села Ащибулак в Алматинской области обнаружили тела женщины и двух детей с признаками насильственной смерти.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?