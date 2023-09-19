Апелляция оставила в силе приговор в отношении участников январских событий в Кызылорде

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Кызылорда. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляция оставила в силе приговор в отношении двоих участников январских событий в Кызылорде. Об этом - Апелляция оставила в силе приговор в отношении двоих участников январских событий в Кызылорде. Об этом сообщили в пресс-службе Кызылординского областного суда.





Суд первой инстанции приговорил П. к 16 годам лишения свободы. Он обвинялся в организации массовых беспорядков, посягательстве на жизнь, покушении на хищение огнестрельного оружия с применением насилия. Второй обвиняемый - О. был освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью. Адвокаты обжаловали приговор в апелляции, они просили отменить его и оправдать осужденных.





Судом установлено, что "П. в декабре 2021 года, собрав людей на кладбище Кызылорды, организовал массовые беспорядки, прошедшие позже 4 января 2022 года перед ТЦ "Aray City Mall", в зданиях областного акимата и дорожной полиции. С целью хищения огнестрельного оружия он заранее заказал и получил схему здания полиции. Довести преступное действие до конца ему помешало сопротивление сотрудников полиции".





П. в ходе массовых беспорядков у здания департамента дорожной полиции приказал своим подельникам стрелять", - добавили в суде.





Второй обвиняемый, по данным суда, участвовал в массовых беспорядках, незаконно проникал в здания акимата и дорожной полиции. По приказу П. выстрелил в сотрудника полиции, получившего тяжкое телесное повреждение.





О. во время вооруженного столкновения погиб на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе.





Отмечается, что вина подсудимых подтверждена показаниями свидетелей, потерпевших, видеозаписями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами.





Апелляция не установила оснований для изменения или отмены приговора. В связи с этим приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в областном суде.







