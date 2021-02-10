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Арестована руководитель управления образования Алматинской области

09.02.2021 8533
Талдыкорган. 9 февраля. Kazakhstan Today - Арестована руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в областной прокуратуре, также под стражу взят директор регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаев, сообщает портал zakon.kz.
 
В прокуратуре сообщили, что 1 февраля 2021 года департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по Алматинской области начаты досудебные расследования в отношении должностных лиц ГУ "Управление образования Алматинской области" и других по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 366 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и частью 4 статьи 367 (Дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РК.
 
4 февраля 2021 года Специализированным следственным судом Талдыкоргана в отношении подозреваемых Омаровой и Менлыбаева санкционирована мера пресечения в виде "содержания по стражей" сроком до двух месяцев, в отношении подозреваемой Абдолдановой применен домашний арест. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
 
Ранее СМИ сообщили о том, что глава управления образования задержана за взятку 37 650 000 тенге от представителя ИП.
 

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