Банду квартирных воров задержали в Алматы в ходе спецоперации

Фото: МВД РК

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В Алматы в ходе спецоперации с поличным задержали группу квартирных воров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , задержание проводилось в микрорайоне Таугуль. Трое подозреваемых в возрасте от 26 лет до 31 года путем подбора ключа входной двери проникли в чужую квартиру и похитили золотые изделия, но полицейские не дали злоумышленникам довести преступный план до конца.

Сотрудниками нашего подразделения параллельно проводились оперативные мероприятия. Задержание подозреваемых проведено при содействии бойцов спецподразделения. При осмотре и личном обыске у "домушников" были обнаружены и изъяты орудия преступлений: болторез, отвертки, различные отмычки - арсенал, необходимый для вскрытия замка двери и сейфа. Кроме этого, у подозреваемых были обнаружены золотые изделия владельца квартиры. На данный момент фигуранты, незаконно проникшие в жилое помещение, водворены в ИВС ДП Алматы. В отношении подозреваемых проводятся следственные действия за деяния, предусмотренные статьей УК РК "Кража, совершенная в крупном размере", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

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