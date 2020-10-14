Талдыкорган. 13 октября. Kazakhstan Today - Баню с парнями для интима разоблачили в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

В управление криминальной полиции ДП Алматинской области поступила оперативная информация о том, что в одном из банных комплексов областного центра администратор предлагает парней для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение, то есть занимается сводничеством так называемых проститутов, пишет Polisia.kz.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась, и сотрудниками криминальной полиции была задержана 33-летняя жительница Талдыкоргана, работающая администратором банного комплекса.

Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 309 УК РК. Установлено, что администратор напрямую предоставляла своим клиенткам номера телефонов жиголо. Предварительное досудебное расследование продолжается, иные сведения огласке не подлежат.





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