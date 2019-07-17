Без вести пропавший житель Алматы найден убитым

Талдыкорган. 16 июля. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области задержала подозреваемых в убийстве без вести пропавшего 34-летнего жителя Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 10 июля к полицейским Карасайского района обратилась 33-летняя жительница Алматы с заявлением об исчезновении своего супруга, выехавшего днем ранее в один из поселков на территории района.

"В ходе розыскных мероприятий оперативники Карасайской районной полиции провели объемную работу. Установили все детали исчезновения, просмотрели уличные камеры видеонаблюдения, отыскали и допросили очевидцев, которые могли бы оказать содействие в его поисках. В итоге полицейским удалось установить и задержать двух коллег разыскиваемого мужчины, обоснованно подозреваемых в причастности его исчезновения. Оба задержаны и помещены под стражу", - проинформировали в пресс-службе.

По данным полиции, тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в русле БАКа более чем за 100 километров от Алматы. Установлены также место совершения преступления и автомашина, на которой, предварительно, было вывезено тело потерпевшего.

Место сокрытия тела разыскиваемого было указано одним из подозреваемых. Сейчас по факту убийства с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", - отметили в областной полиции.

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