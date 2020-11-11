Более 100 человек обманули организаторы финпирамиды в ВКО

Усть-Каменогорск. 10 ноября. Kazakhstan Today - По предварительным данным, злоумышленники обманули более ста жителей области, организовав мошенническую схему в WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемые обманным путем убеждали людей отправлять крупные суммы денег, обещая быстрый возврат с большими процентами", - сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) по ВКО.

Потерпевшие вкладывали по сто тысяч тенге, а через два месяца рассчитывали получить в два раза больше, то есть 200 тысяч тенге.

Однако после совершения денежного перевода ни вложенные средства, ни обещанные проценты потерпевшим не выплачивались", - пояснили в ДЭР.

Таким образом на уловки злоумышленников попались 113 человек, пишет YK-news.kz

По факту создания финансовой пирамиды расследуется уголовное дело в отношении трех человек.

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