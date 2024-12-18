Более 150 преступлений в год совершают казахстанцы в местах лишения свободы
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденные казахстанцы ежегодно совершают более 150 преступлений, находясь в местах лишения свободы или под пробационным контролем, сообщает Energyprom со ссылкой на статистику комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.
За десять месяцев 2024 года зарегистрировано 116 уголовных правонарушений, совершенных теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки. Это на 18,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Треть всех таких правонарушений занимают тяжкие преступления, их доля в январе-октябре текущего года составила 35,3%. Второе место по количеству и удельному весу заняли преступления средней тяжести. На их долю пришлось каждое пятое правонарушение осужденных: 22,4%. Кроме того, статистика фиксирует: уже признанные виновными ежегодно совершают несколько особо тяжких преступлений. Например, в текущем году было зафиксировано 9 таких преступлений, предусматривающих меру наказания в виде 12 и более лет лишения свободы. Из них только 2 преступления было совершено "на воле", теми, кто находился под наблюдением службы пробации, а еще 5 совершили находящиеся в следственных изоляторах", - пишет сайт.
Среди тех, кто совершает преступления повторно, много отбывающих условный срок. В последние годы их количество достигало 70% от всех осужденных.
Например, так было в 2022 году, когда в 169 правонарушениях из 241 были виновны те, кто находился под пенитенциарной пробацией. За январь-октябрь текущего года доля таких осужденных составляла 40,5%", - уточняет источник.
За 10 месяцев этого года получившие условный срок совершили 47 новых преступлений. Почти половина из них (21 случай) относились к правонарушениям против собственности - кражам, мошенничеству, грабежам и т.д.
Однако встречаются среди условно осужденных и те, кто, будучи под пробационным контролем, совершает такие дикие преступления, как торговля людьми, приготовление и покушение на убийство, пропаганда терроризма и другие", - пишет сайт.
Что касается отбывающих срок в тюрьме или следственном изоляторе, они совершают 15% повторных преступлений за стенами СИЗО.
За январь-октябрь 2024 года было зафиксировано 17 таких правонарушений. Из них 5 были тяжкими, и еще 5 - особо тяжкими (убийство, насильственные действия сексуального характера)", - отмечается в информации.
В тюрьмах, где преступники отбывают наказание после вынесения приговора, тоже происходят правонарушения, но реже. За десять месяцев текущего года было зарегистрировано по 5 преступлений, произошедших в колониях минимальной или средней безопасности, и по 2 - в исправительных учреждениях максимальной или чрезвычайной безопасности.