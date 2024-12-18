Более 150 преступлений в год совершают казахстанцы в местах лишения свободы

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Талгар. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности ночного конфликта в Талгаре, передает корреспондента агентства.





37 и 31-летние жители района доставлены в полицию для привлечения к ответственности. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками, братом и мужем женщины, которая пыталась их разнять", - сообщили в ДП.









Подчеркивается, что на данный момент участники конфликта претензий друг к другу не имеют, ситуация урегулирована.





Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как один мужчина с ножом бегал за другим.





Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



