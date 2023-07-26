Более 15 млн тенге украл мошенник у пенсионеров Караганды   

Фото: polisia.kz

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Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Караганде мошенник украл у пенсионеров свыше 15 млн тенге, - В городе Караганде мошенник украл у пенсионеров свыше 15 млн тенге, информирует Polisia.kz.





Сообщается, что 22 июня в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило заявление 79-летнего жителя города. Пенсионер сообщил, что стал жертвой мошеннических действий неизвестного лица.





Выяснилось, потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что дочь заявителя якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Чтобы "увести" ее от уголовной ответственности, необходимо заплатить 15 тысяч долларов. Пенсионер объяснил, что у него имеется только 9400 долларов. Затем лжесотрудник полиции сказал пожилому человеку, чтобы он вышел на улицу и передал все имеющиеся денежные средства некоему курьеру. Пенсионер так и сделал, передав неизвестному 9400 долларов. После этого потерпевший позвонил дочери, которая сообщила, что никакого ДТП не совершала и в настоящее время находится на работе", - пояснили в полиции.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 20-летнего молодого человека. Он дал признательные показания.









По словам подозреваемого, он через социальную сеть познакомился с неизвестным, который предложил ему работу. Она заключалась в том, чтобы молодой человек направился по указанному адресу, а после забрал 9 тысяч долларов. Выполнив "заказ", задержанный 400 тысяч тенге оставил себе, а остальную часть суммы перечислил на указанный счет "работодателю".





Кроме того, установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила 8 млн 400 тысяч тенге, во втором - 4 млн тенге. Все потерпевшие являются пенсионерами. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).



