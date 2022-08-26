Более 161 миллиона тенге сельскохозяйственных субсидий украли в Костанайской области

Фото: pexels.com

КОСТАНАЙ. 25 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения более 161 миллиона тенге субсидий в агропромышленном комплексе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что директор ТОО "Шыгыс Запад" Нетесов А.А. с использованием своего служебного положения, а также Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М. в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области совершили хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге", - проинформировали в пресс-службе АФМ.

В ведомстве уточнили, что лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разница похищалась.

Судом все фигуранты данного дела признаны виновными в совершении правонарушения, осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы и были взяты под стражу прямо в зале судебного заседания.



