Более 16 килограммов гашиша пытались провезти в столицу наркосбытчики

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения спецоперации задержаны члены преступной группы, осуществлявшие поставку и сбыт наркотиков на территорию столицы в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На трассе Караганда - Нур-Султан была задержана автомашина марки Toyota Еstima под управлением 36-летнего водителя, у которого в салоне был обнаружен гашиш весом более 16 килограммов. В салоне автомашины находились 23-летний организатор преступной группы и 20-летний соучастник", - сообщает Polisia.kz.
Наркотики подозреваемые везли из Шу и намеревались продать в столице. Цена гашиша составила бы на черном рынке 16 миллионов тенге.
Также в ходе спецоперации полицейскими на трассе была остановлена автомашина марки Toyota Camry 50 под управлением 27-летнего водителя, у которого в ходе личного обыска изъят гашиш", - добавили в полиции.
Всего в результате проведенной операции из незаконного оборота изъято более 16 кг наркотиков.
Задержанные взяты под стражу, ведется следствие.
Напомним, только за июнь в Казахстане изъято более 120 килограммов наркотиков стоимостью 1,3 миллиарда тенге.