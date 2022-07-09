В Казахстане за месяц изъято более 120 килограммов наркотиков стоимостью 1,3 миллиарда тенге

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Комитет национальной безопасности в июне текущего года провел 21 антинаркотическую операцию, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 3 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков", - сообщили в КНБ.
В ходе спецопераций задержан 31 участник наркоструктур.
Из незаконного оборота изъято 120,6 килограмма наркотиков, в том в числе 61,8 килограмма синтетических наркотиков (эквивалентных 206 тысячам разовых доз), 6 килограммов марихуаны, 52,7 килограмма гашиша. Кроме того, выведено из оборота 6000 таблеток экстази и более 2 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", - заявили в ведомстве.
Общая сумма изъятых за июнь наркотиков оценивается на черном рынке более чем в 1,3 млрд тенге.
Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.
Ранее сообщалось о проведенной КНБ международной спецоперации по ликвидации крупного наркосиндиката.