КНБ РК провел международную операцию по ликвидации крупного наркосиндиката

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката, сообщили в пресс-службе КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии. Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался в Афганистане, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды. С учетом обширной географии деятельности данной группы КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов. Успешной реализации операции в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что в результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката.
В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане. Далее правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков обнаружена крупная наркоплантация. По данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн долларов США", - сообщили в КНБ.
По установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.