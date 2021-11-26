Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области

Фото: Кадр из видео АФМ РК
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства на днях завершил департамент АФМ Костанайской области.
Гражданин Н. Тлеубаев с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона. Н. Тлеубаев от имени ТОО "Зерновой пул Казахстана-К" заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Н. Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО "Зерновой пул Казахстана-К". Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия "GrainExport-NS", - сообщает АФМ.
Злоумышленники приговорены к 5 и 5,5 годам лишения свободы.