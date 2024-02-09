Более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области

Один из задержанных подозревается в убийстве

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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля на территории городов Алматы и Шымкента сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшихся от органов уголовного преследования.





Как уточнил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс, задержанные являются членами так называемого ОПГ Джумагельдиева (Дикого Армана. - Прим. ред.)









Один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет", - рассказал Куандык Алпыс.





Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытии из соседней страны, где скрывался от правоохранительных органов Казахстана.





Задержанные лица водворены в ИВС.





Всего, по данным Polisia.kz, с прошлого года задержано 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Казахстана.





Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В сентябре 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайбергена Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек. Суд над криминальным авторитетом проходит в закрытом режиме.





В июле прошлого года МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.



