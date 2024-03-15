Более 200 рогов сайги пытался вывезти в "запаске" водитель внедорожника в Жетысу

Всего со дня открытия пункта "Хоргос" выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства

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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника пытался скрыто вывезти в запасном колесе внедорожника 205 рогов сайги, сообщили в Комитете государственных доходов РК.





КГД РК





Дериваты обнаружили в автомобиле сотрудники таможни совместно с Пограничной службой КНБ РК на посту "Хоргос".





Данное автотранспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ "МЦПС Хоргос", - сообщили в КГД.





В комитете уточнили, что ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".





КГД РК





В ведомстве добавили, что со дня открытия пункта пропуска 24 апреля 2023 года выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства.

"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.





Среди основных нарушений:





недостоверное декларирование товаров;

попытки провоза незадекларированных денежных средств на общую сумму более 2,8 млн долларов США;

нарушение порядка перемещения международных почтовых отправлений.



