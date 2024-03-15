14.03.2024, 17:43 7046
Более 200 рогов сайги пытался вывезти в "запаске" водитель внедорожника в Жетысу
Всего со дня открытия пункта "Хоргос" выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника пытался скрыто вывезти в запасном колесе внедорожника 205 рогов сайги, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Дериваты обнаружили в автомобиле сотрудники таможни совместно с Пограничной службой КНБ РК на посту "Хоргос".
Данное автотранспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ "МЦПС Хоргос", - сообщили в КГД.
В комитете уточнили, что ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
В ведомстве добавили, что со дня открытия пункта пропуска 24 апреля 2023 года выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства.
"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.
"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.
Среди основных нарушений:
- недостоверное декларирование товаров;
- попытки провоза незадекларированных денежных средств на общую сумму более 2,8 млн долларов США;
- нарушение порядка перемещения международных почтовых отправлений.
Напомним, три дня назад в Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги общим количеством 1382 штуки.
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14.03.2024, 20:34 4326
В Семее директор госучреждения и его заместитель оштрафованы за взятку
Они лишены права занимать должности на госслужбе
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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении директора КГУ А. по статье 366, часть 2, УК РК "Получение через посредника взятки", его заместителя Ю. по статье 368, часть 2, УК РК "Посредничество во взяточничестве", а также директора ТОО М. по статье 367, часть 2, УК РК "Дача взятки", сообщает пресс-служба суда Абайской области.
Судом установлено, что М., действуя с прямым умыслом, перечислил на банковский счет, принадлежащий Ю., 680 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению текущего ремонта сетей отопления и водоснабжения КГУ. После поступления денег Ю., находясь на территории КГУ, выполняя функции посредника в даче взятки, часть суммы - 340 000 тенге - перечислил на банковский счет, принадлежащий А., а оставшейся суммой распорядился по собственному усмотрению.
Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали и просили назначить наказание в виде штрафа.
Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки - 10 200 000 тенге. М. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки - 13 600 000 тенге. А. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 20 400 000 тенге. Все подсудимые были осуждены с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
14.03.2024, 15:58 8961
Одного из руководителей "Казахмыса" задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области задержан начальник договорно-претензионного отдела ТОО "Корпорация "Казахмыс" Азат Жумабаев, сообщили в пресс-службе компании.
Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 194 УК РК "Вымогательство".
В компании подчеркнули, что задержание было проведено управлением по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Карагандинской области при участии работников дирекции по безопасности.
В настоящее время в отношении Жумабаева А.М. проводятся следственные мероприятия", - уточнили в компании.
13.03.2024, 19:55 28031
Из Казахстана принудительно выдворено 39 иностранцев
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", сообщает Polisia.kz.
За два дня операции выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства. 207 работодателей привлечено к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 39 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.
Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства.
Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.
К примеру, в Туркестанской области выявлено 20 иностранцев, которые незаконно занимались строительством школы.
В Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов.
Кроме того, за два дня задержано 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались легализоваться и жить в Казахстане.
Выявлено восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания на территории нашей страны.
13.03.2024, 15:33 32031
Дело Бишимбаева: в Генпрокуратуре прокомментировали возможность подкупа присяжных
Фото: пресс-служба суда Астаны
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев рассказал, существует ли вероятность подкупа присяжных по делу Кундыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства.
Над Бишимбаевым будет объективный суд", - заявил Чиндалиев.
Напомним, 12 марта стало известно, что суд одобрил ходатайство стороны Куандыка Бишимбаева о проведении главного судебного разбирательства с участием присяжных.
Если присяжный был заинтересован (в оправдании Бишимбаева. - Прим. ред.), то за это есть соответствующая ответственность. Если такие факты выявятся, то коллегию присяжных могут распустить", - добавил замгенпрокурора.
Кроме того, журналисты спросили его, почему в зал заседания суда не запускали представителей СМИ.
Понимаете, в суде должен обеспечиваться порядок. Это же не какое-то ток-шоу, это суд. Вам гласность обеспечивается. Все, что есть в суде, - показывается", - ответил Асет Чиндалиев.
СМИ, которые планировали присутствовать в процессе, рассказали, что в зал заседания их не пустили, объяснив это отсутствием свободных мест. Журналисты утверждают, что возможность разместить прессу была.
Это дело имеет большой общественный резонанс. Любое слово, сказанное неосторожно, может повлечь ответственность. Я вас призываю, чтобы таких фактов не было", - дополнил замгенпрокурора.
Ранее Генпрокуратура делала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.
Чиндалиев уточнил, что журналисты могут публиковать все, что происходит в процессе заседания. Информации о фактах распространения ложных сведений по делу Бишимбаева пока нет.
В кулуарах мажилиса спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов сказал, что не может поделиться личными впечатлениями от прошедшего суда, так как это может вызвать давление на суд. Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев тоже отказался давать оценку действиям суда, потому что это "не входит в его полномочия".
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
13.03.2024, 11:59 34801
Главврач роддома в Туркестанской области осужден за коррупцию
На скамье подсудимых также оказались главный бухгалтер и два предпринимателя
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Шымкент. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главный врач и бухгалтер Туркестанского областного роддома № 1 признаны виновными в получении взятки и растрате вверенного имущества.
Приговор подследственным вынесли в Шымкенте. Перед судом также предстал взяткодатель и бизнесмен в одном лице, а также четвертый участник громкого дела. Им также оказался предприниматель, его признали виновным в хищении чужого имущества, сообщает издание "Отырар".
Отопительный котел, который стоил около 13 млн тенге, в договоре на госзакупки они оценили в 15 млн. Посредником в деле оказался руководитель ТОО. На его счет поступили деньги, и часть из суммы он должен был передать. По факту передачи этих государственных денег было возбуждено и рассмотрено уголовное дело", - рассказала председатель межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Айнель Оракбаева.
Вина подсудимых полностью доказана. Всех четверых участников дела приговорили к штрафу. Осужденные экс-главврач и бухгалтер должны выплатить государству по 27 млн тенге, а бизнесмены по 15 и 20 миллионов тенге.
Виновные вину свою признали.
13.03.2024, 10:30 35901
Главу управления культуры области Ұлытау приговорили к шести годам лишения свободы за взяточничество
Фото: Depositphotos
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Семей. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителей управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау и Центра защиты историко-культурного наследия по факту взяточничества, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
Указанные должностные лица в сговоре получили взятку в размере 2 млн тенге от представителя подрядной организации за подписание актов по договору госзакупок работ по археологическим раскопкам в древних могильниках на территории области и общее покровительство. Приговором суда руководителям данных госучреждений назначены наказания в виде 6 лет лишения свободы каждому", - проинформировали в пресс-службе.
Также представителю компании-подрячика ТОО "Центр по изучению и сохранению культурного наследия" назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы.
Все осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе (...) Приговор в законную силу не вступил", - добавили в агентстве.
Ранее замакима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку.
13.03.2024, 09:33 37011
Ущерб свыше 14 млрд тенге: в РК проверяют причастность сотрудников спецЦОНов и госорганов к незаконным схемам с машинами
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проверяют причастность 59 сотрудников специализированных центров обслуживания населения и государственных органов к незаконным схемам с машинами, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска. Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. Проверяется причастность 59 должностных лиц спецЦОНов и работников госорганов", - сообщили в агентстве.
Также отмечается, что были установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.
Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в спецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора. В некоторых случаях регистрация проводилась в онлайн-режиме через портал eGov.kz как приобретенное от официального дилера с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.
В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем. Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками спецЦОНа путем "ручного" внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему", - добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что сотрудников центра занятости в Алматы подозревают в хищении свыше 370 млн тенге.
12.03.2024, 17:50 45541
Многомиллионные хищения выявили прокуроры в Туркестанской области
Сотрудники местных исполнительных органов похитили более 24 млн тенге, имитируя трудоустройство безработных
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Туркестан. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 24 млн тенге в центре занятости и трудоустройства акимата села Атамекен Жетысайского района.
Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Более 30 лиц, получивших статус безработных, фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом", - сообщили в областной прокуратуре.
Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО "Казпочта" и банках, а затем обналичивали с помощью других лиц.
По документам, акиматовские работники привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых.
Материалы переданы в территориальную Антикоррупционную службу для досудебного расследования.
Ранее в Костанайской области разоблачили "мясную" ОПГ, в которой состояли более 50 человек. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?