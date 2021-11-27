Более 2,5 млрд тенге похитили при поставке ноутбуков в Туркестанской области

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Нарушения при проведении государственных закупок, в результате которых похищены бюджетные деньги, выявил департамент АФМ Туркестанской области.
Расследуется уголовное дело в отношении руководителя ТОО "МТ-Сервис" и должностных лиц управления развития человеческого потенциала акимата области по факту хищения бюджетных средств. В частности, государством в рамках программы "Развитие образования и науки РК на 2020-2025 годы" выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавирусной инфекции. Директор ТОО "МТ-Сервис" заключил договор с ГУ "Управление развития человеческого потенциала" акимата Туркестанской области на поставку ноутбуков в количестве 21 тыс. штук на общую сумму более 3,4 млрд тенге. При этом поставленные товары на сумму более 2,5 млрд тенге не соответствовали техническим спецификациям заказчика. В настоящее время директор предприятия задержан. В отношении него следственным судом применена мера пресечения в виде "содержания под стражей", - сообщает пресс-служба АФМ.
В агентстве отметили, что в Казахстане организациям образования было приобретено более 220 тысяч единиц компьютерной техники для учащихся школ.