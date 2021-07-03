Более 340 шымкентских учителей оказались замешаны в громком скандале

ШЫМКЕНТ. 2 ИЮЛЯ - В Шымкенте 348 педагогов получали надбавки, используя фальшивые аттестаты, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Купили они их около трёх лет назад и даже получали надбавки за повышение квалификации. Обман выявили, когда их коллеги стали жаловаться в правоохранительные органы. В республиканском центре тестирования финансовые полицейские проверили список успешно сдавших тесты. Оказалось, что многие сотрудники городских школ аттестацию на самом деле не прошли и даже в Центр тестирования не приходили. Документ с липовой печатью они просто приобрели за деньги", - сообщает "Хабар 24".

80% учителей уже вернули в бюджет незаконно полученные надбавки. Тестирование им придётся проходить заново. А мошенники, продававшие поддельные сертификаты аттестации, предстали перед судом.

По поводу фальшивой аттестации учителей в данное время возбуждено уголовное дело, идет судебный процесс за мошенничество", - сообщила начальник городского управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

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