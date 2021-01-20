Более 47 килограммов гашиша изъято у жителя Алматы

Тараз. 19 января. Kazakhstan Today - 18 января на автодороге Западная Европа - Западный Китай полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 47 килограммов гашиша, передает Kazakhstan Today.

18 января 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности на 260-м километре автодороги Западная Европа - Западный Китай остановлена автомашина марки "Гольф-3" под управлением 39-летнего жителя города Алматы.

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили две хозяйственные сумки, в каждой из которых было по одному мешку, обмотанному скотчем. Внутри мешков находилось наркотическое средство "гашиш" общим весом 47 килограммов 850 граммов.

По информации Polisia.kz, проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта).

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Кордайского района.

За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства