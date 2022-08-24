Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД

АКТОБЕ. 24 АВГУСТА - Сегодня утром утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство, передаетKAZAKHSTAN TODAY.

Сообщения о минировании также поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города, информирует Polisia.kz

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.





По информации полиции, взрывные устройства не обнаружены.



