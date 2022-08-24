Более 4600 уголовных дел возбуждено по январским событиям - МВД

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Следователи возбудили 4642 уголовных дела по фактам январских беспорядков, сообщил сегодня на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 - по совершенным разбоям и грабежам",- уточнил Адилов.
На данный момент окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.
По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщил представитель МВД.
В результате расследований возмещен ущерб пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 млн тенге.