Более 500 кг осетра изъяли у браконьеров в Атырау

Фото: facebook/Комитет рыбного хозяйства РК
АТЫРАУ. 28 ИЮНЯ - Рыбинспекторы ночью задержали на реке Урал судно, в котором обнаружили более 500 кг рыбы осетровых пород. Троим браконьерам удалось скрыться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейд на реке проводила Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция, сообщает Комитет рыбного хозяйства РК.
Инспекторы заметили маломерное судно типа "Байда" без опознавательных номеров с двумя подвесными моторами "Ямаха-200", которое двигалось на большой скорости со стороны Каспийского моря по направлению в город. На требования государственных инспекторов судно не остановилось. В районе поселка Дамба лодка пришвартовалась к берегу, из нее выпрыгнули трое неизвестных лиц, которые после скрылись", - рассказали в комитете.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
В результате досмотра плавсредства обнаружена рыба осетровых видов общим весом 533,95 кг и навигационный прибор", - проинформировали в комитете.
Правоохранительными органами проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и мероприятия по установлению виновных лиц.