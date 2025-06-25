24.06.2025, 11:05 28351

Более 50 человек осуждены в этом году за пропаганду терроризма в Казахстане

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются
Более 50 человек осуждены в этом году за пропаганду терроризма в Казахстане
Фото: Pexels.com
Шымкент. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы одного из жителей мегаполиса за призывы к убийству и оправдание насилия по религиозным мотивам, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.

Подсудимого признали виновным в пропаганде терроризма.

Еще двое казахстанцев из Атырауской и Актюбинской областей приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы за пропаганду терроризма среди верующих.

Фигуранты при этом имели судимости за общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности. Приговоры по указанным лицам вступили в законную силу", - уточнили в КНБ.


Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 52 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.

В отношении еще 52 человек расследования продолжаются.

В апреле жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма. Женщина использовала Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии.
 

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24.06.2025, 18:03 17456

В Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту живодерства

В Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту живодерства
Темиртау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в сети видео, на котором живодер душит щенка, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 68-летний житель города Темиртау. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что в настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети распространилось видео, на котором живодер пытается задушить щека. Жестокому убийству помешал прохожий.
 
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Теги:живодерыщенок
24.06.2025, 15:30 21541

В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку

Возбуждено уголовное дело по статье "побои"
В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку
Фото: Depositphotos
Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку, передает корреспондент агентства.

В Сети распространились кадры жестокого избиения женщины в подъезде. На видео видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "побои", проводятся следственные действия.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции", - добавили в ДП.


Ранее экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:АтыраудевушкаИзбиение
24.06.2025, 09:36 31256

Таскала за волосы, била, швыряла: уголовное дело завели на воспитателя детсада в Павлодаре

Шокирующее видео издевательств над воспитанниками попало в соцсети
Таскала за волосы, била, швыряла: уголовное дело завели на воспитателя детсада в Павлодаре
Фото: Depositphotos
Павлодар. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело на воспитателя детского сада в Павлодаре за жестокое обращение с детьми.

Шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.

В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. Также будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада", - сказано в сообщении полиции.


Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ДетсадВоспитательпобои
23.06.2025, 14:30 60336

Люксовый автомобиль, квартира и земельные участки: Антикор конфисковал имущество казахстанца на 2,3 млрд тенге

Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции конфисковало имущество разыскиваемого казахстанца на сумму свыше 2,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба Антикора.

В результате принятых Антикоррупционной службой мер добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске. Он использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам", - заявили в агентстве.


Подчеркивается, что постановлением суда денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.

В целом, отметили в пресс-службе, с начала начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.

К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество. С санкции суда на имущественные объекты наложен арест", - добавили в Антикоре.


Ранее сообщалось, что новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане.
 
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Теги:конфискацияимуществоАнтикор
23.06.2025, 10:13 68186

В Астане убили девушку и ранили ножом ее брата   Дополнено

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 21-летний подозреваемый в убийстве девушки и нанесении ножевых ранений молодому человеку, сообщили в департаменте полиции Астаны.

В социальных сетях распространилась информация об убийстве девушки, которое произошло 22 июня в столичном ЖК "Millennium Park".

По предварительной информации, подозреваемый является ее бывшим молодым человеком. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. После этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка позже обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями", - пишет Telegram-канал "Криминальный Казахстан".


В департаменте полиции Астаны прокомментировали, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.


Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дополнено 23.06.2025, 14.10

В управлении здравоохранения города Астаны рассказали о состоянии подростка, который ранее с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, передает корреспондент агентства.

Подросток 2009 года рождения по линии скорой помощи был доставлен в МГДБ № 2 в с ножевым ранением в области спины. Госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы. Жив. Состояние тяжелое", - проинформировали в ведомстве.


Напомним, что жителя Астаны подозревают в убийстве сожительницы

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:УбийствоАстана
22.06.2025, 11:24 103251

Более 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено в Казахстане

За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел
Более 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено в Казахстане
Фото: polisia.kz
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает Polisia.kz. 

Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия. Их противоправные действия пресечены сотрудниками УБОП в январе 20225 года. Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


Он добавил, что впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту руководства транснациональным преступным сообществом. По делу проходят люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.

Совместно с КНБ, СГО и Генпрокуратурой проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, в том числе на межгосударственном уровне. Всего к ответственности привлекаются более 150 человек.

За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Свыше 130 фигурантов осуждены к наказанию в виде лишения свободы до 20 лет", - добавил Куандык Алпыс.


На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:РасследованиеОПГуголовное дело
20.06.2025, 21:14 162226

В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь

Материалы переданы в специализированный суд
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 июня, на проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение, сообщает Polisia.kz.

Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.

У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.

Такие случаи будут строго пресекаться. Это не только вопрос закона, но и нравственного выбора. В рамках принципа "Закон и порядок" такие действия недопустимы", - заявил начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев.


Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана ответили водителям, которые требуют отменить наложенное на них наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
 
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Теги:водительОпьянениедети
20.06.2025, 18:10 158576

Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев

В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы, заявили в Нацбанке
Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют дипфейки для обмана жителей Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам. Что делать? Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям", - заявили в банке.


В пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк:

  • не обслуживает счета физических лиц;
  • не предлагает инвестиционные продукты.

При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в прошлом году в АФМ рассказывали, как мошенники используют новые технологии для обмана. Также в агентстве пояснили, что дипфейк - это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил.
 
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Теги:ПредупреждениеРКмошенники

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