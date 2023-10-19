18.10.2023, 12:30 44701
Более 60 граждан Узбекистана удерживали в рабстве на кирпичных заводах в Шымкенте
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Шымкент. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента расследует дело владельцев трех кирпичных заводов, которые удерживали в рабстве десятки граждан Узбекистана.
О незаконном удержании людей полицейские узнали от сестры одного из похищенных узбекистанцев.
Позвонила жительница Актобе и сообщила, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомашине BMW. Женщина добавила, что ей скинули переписку между ее братом и неизвестным лицом, который угрожал молодому человеку и потребовал самостоятельно вернуться в Шымкент. Предварительно было установлено, что похищенный - гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте. При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет. Поэтому парень и сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью", - сообщает Polisia.kz.
После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент. В ходе проведения обысков оперативники на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев, все они граждане Узбекистана. Их приглашали на работу, а затем отбирали паспорта и заставляли трудиться бесплатно, угрожая расправой и периодически применяя физическое насилие.
25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО "Сана сезим", а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. В полицию в отношении подозреваемых поступило три официальных заявления от иностранных граждан.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, сотрудники подразделений управления по борьбе с организованной преступностью городов Алматы и Шымкента провели специальные совместные оперативные мероприятия. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов, жителей Шымкента и Туркестанской области. Двое из них родные братья", - рассказали в полиции.
Подозреваемые арестованы, в отношении них начато досудебное расследование по статьям 126 "Незаконное лишение свободы" и 389 "Самоуправство" УК РК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают борьбу с торговлей людьми. По статистике МВД, ежегодно в республике выявляется около 90 человек, попавших в незаконную эксплуатацию, из них около 75 - женщины.
Житель Костанайской области заявил о нахождении в рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.
Также сообщалось, что девушку взяли в рабство в частном пансионате Астаны.
новости по теме
19.10.2023, 10:16 2086
Разбой со стрельбой в Алматинской области: трое неизвестных похитили сейф с 40 млн тенге
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении в Алматинской области.
8 октября трое неизвестных совершили разбойное нападение в селе Касымбек. Угрожая хозяевам и произведя выстрелы из огнестрельного оружия, они похитили сейф, где находилось 40 млн тенге и золотые украшения", - сообщает Polisia.kz.
Специально созданной по распоряжению начальника областного департамента полиции следственно-оперативной группой подозреваемые были задержаны.
Данный факт зарегистрирован по пункту 4 части 3 статьи 192 УК РК (разбой). Проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления", - сообщил начальник ДП области Бауржан Аленов.
Ход расследования дела взят на личный контроль начальника областной полиции.
19.10.2023, 08:50 4831
С начала года в Казахстане выявили около трех тысяч распространявших наркотики интернет-ресурсов
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана проводит мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года выявлено свыше 2700 таких интернет-ресурсов.
Информация о них направляется в Министерство культуры и информации для блокирования", - сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, нередки случаи, когда через социальные сети или интернет-сервисы под видом предложений курьерской работы, разнорабочих, в сфере обслуживания размещаются объявления о найме наркосбытчиков. В этом случае жертвой таких объявлений могут стать обычные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Для выявления рекламных объявлений о найме в качестве закладчиков ведомство напрямую работает с одним из крупнейших сервисов объявлений OLX. Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трех тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса "маскирующихся" объявлений по найму закладчиков наркотиков. МВД создан чат с представителями государственных органов, OLX Group и волонтеров, где размещаются ссылки на подозрительные объявления, которые после оперативной проверки незамедлительно удаляются", - пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.
Министерство внутренних дел предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о блокировке 1,5 тысячи сайтов, распространявших наркотики.
18.10.2023, 11:40 46106
В Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане задержана преступная группа, которая занималась куплей-продажей человеческих органов для трансплантации, сообщает Polisia.kz.
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге, установлено восемь таких фактов.
Три основных организатора арестованы. По результатам обысковых мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля-продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещается.
Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, масштабное задержание членов ОПГ проходит в Казахстане.
Между тем, в Казахстане не хватает доноров внутренних органов. В пересадке почек, печени или сердца нуждаются больше трех тысяч человек, но очередь практически не двигается, сообщает "Хабар 24".
Вопрос донорских органов в Казахстане стоит остро. Хирурги обычно сталкиваются с проблемой ментальности. После смерти человека, его близкие наотрез отказываются от изъятия органов для трансплантации.
17.10.2023, 14:55 91201
Земельные аферы чиновников в Таразе нанесли ущерб государству на 121 млн тенге
Должностные лица незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозяйственного назначения и обменяли на два коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара
Рассказать друзьям
Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе за злоупотребления должностными полномочиями осуждены руководитель отдела земельных отношений горакимата и бывший заведующий сектором этого отдела, сообщает прокуратура Жамбылской области.
По информации областной прокуратуры, должностные лица незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозяйственного назначения и обменяли на два коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара.
Однако никакой нужды в изъятии участка сельхозназначения в интересах государства не было. К тому же обмен был заведомо неравноценный и повлек причинение ущерба интересам государства на сумму свыше 121 млн тенге", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что оба участка коммерческого назначения находятся на территории 14-го микрорайона и их продажа на аукционе принесла бы доход местному бюджету.
Но вместо государства прибыль получили отдельные лица: один участок площадью 1,3 гектара продан автосалону за 93 млн тенге", - рассказали в пресс-службе.
Оба чиновника признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.
Решением суда земельные участки возвращены в государственный фонд.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, депутат заявил о многотысячных нарушениях генпланов и бесконтрольной раздаче земли в городах.
17.10.2023, 14:29 92526
Изнасилование трехлетних сестер в Алматинской области: всплыли новые факты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха сообщил, что по делу об изнасиловании двух малолетних сестер появились новые факты, но комментировать их он пока не может, передает корреспондент агентства.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, проводится расследование, арестованы двое фигурантов - отчим и бабушка, сообщил Игорь Лепеха.
По его словам, пострадавшие девочки госпитализированы, они находились в медучреждении. При этом он уточнил, что их состояние плохое.
По поводу всех остальных - там есть еще вопросы, которые мы сейчас задаем своим сотрудникам. Мы сейчас проводим проверку... Есть еще кое-какие факты, которые всплыли, которые мы проверяем. Но пока я не буду комментировать эти вещи", - сказал замминистра МВД.
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек. Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Также напомним, что сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.
Кроме того, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку. В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании девочки.
17.10.2023, 12:41 95256
Смертельное ДТП в Шымкенте: водителю автобуса вынесли приговор
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Шымкент. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водителю автобуса, по вине которого в Шымкенте погибли пять человек, вынесли приговор.
Резонансный судебный процесс длился более пяти месяцев, сообщает Otyrar.
На суде интересы подсудимого представляли адвокат Бахытжан Сатыбалдиев, его супруга и родной брат. Пострадавшая сторона требовала для водителя неуправляемого автобуса сурового наказания. Однако на последнем судебном процессе родные погибших простили подсудимого. Прокурор в свою очередь запросил для водителя 8 лет лишения свободы", - сообщает телеканал.
Напомним, смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. 49-летний Хайрулла Юлдашев забыл поставить автобус на ручной тормоз. Неуправляемый транспорт покатился с горки и наехал на стоявших у обочины людей. Три человека погибли на месте происшествия, двое, не приходя в сознание, в больнице. Выжила только 18-летняя Дарига Сейдалиева, которая осталась инвалидом.
Вина подсудимого доказана. Приговором суда он признан виновным и осужден на 5 лет. Также он лишен водительских прав на 7 лет. Удовлетворяю материальный ущерб в отношении пострадавшей стороны - Дариги Сейдалиевой", - прочитала приговор судья уголовного суда Жанат Мусирали.
Ранее водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Караганде, приговорили к 9 годам лишения свободы.
17.10.2023, 12:30 95916
Множество ножевых ранений нанесли девочке в Алматинской области: заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пятнадцатилетнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в поселке Узынагаш Алматинской области. По факту покушения заведено уголовное дело.
Как сообщает телеканал AstanaTV, нападавшим оказался 23-летний друг пострадавшей. Молодые люди встречались полтора года. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Сейчас проводятся необходимые экспертизы для полного и объективного расследования произошедшего", - проинформировал заместитель руководителя Жамбылского районного отделения полиции Галым Нариманулы.
По информации телеканала, девочке была проведена операция. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое в соответствии с перемешанной травмой и тяжестью объема проведенной нами операции. После стабилизации состояния пациентка сегодня была переведена на дальнейшее лечение в хирургическое отделение", - добавил завотделением хирургии Жамбылской центральной районной больницы Тимур Курбанбаев.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
17.10.2023, 11:10 96561
Свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре с половиной года от домашнего насилия погибло 869 человек в Казахстане, сообщила в ходе заседания правительства министр культуры и информации Аида Балаева.
По ее словам, за указанное время зарегистрировано 2086 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, информирует sputnik.kz.
Именно поэтому мы уделяем особое внимание комплексным профилактическим мерам. В настоящее время в стране реализуется 156 социальных проектов в рамках семейной политики на сумму 469,3 млн тенге", - отметила министр на заседании правительства.
По ее словам, 40% выделяемых средств направляется на профилактику домашнего насилия (финансирование деятельности кризисных центров неправительственных организаций), 25% - на пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 10% - на поддержание репродуктивного здоровья, 15% - на профилактическую работу с малоимущими семьями, 10% используется для других целей, сообщает zakon.kz.
Министерством культуры и информации в рамках грантового финансирование реализуется пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами. Его задача - сохранение семей, снижение уровня преступлений в семейно-бытовой сфере, улучшения морально-психологического климата в семьях с привлечением экспертов кризисных центров. В первую очередь, мы ставили задачу по повышению квалификации специалистов. На сегодняшний день обучающие тренинги по работе с агрессорами прошли 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспектора пяти регионов. Вторым этапом организованы психологические и юридические консультаций для агрессоров", - сообщила Аида Балаева.
Дополнено 17.10.2023, 11.40
В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что ситуация с бытовым насилием продолжает оставаться напряженной.
С начала года поступило более 74 тысяч обращений в полицию по таким фактам. В 2 раза выросло количество привлеченных к административному аресту.В регионах были созданы порядка 70 центров поддержки семьи. Там пострадавшие получают медицинскую, психологическую и правовую помощь. Однако этих центров недостаточно", - заявил глава правительства.
По его словам, в течение трех лет предполагается открытие дополнительно 97 центров.
Половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения. Нетрезвых дебоширов помещают в Центры адаптации и детоксикации и Специальные приемники для административно арестованных. Но и здесь не хватает мест для таких граждан. Хочу отметить, что отсутствует системная психологическая работа с ними, а также с их семьями. Необходимо расширять возможности "горячей линии" и телефонов доверия. Важно с малых лет прививать семейные ценности, культуру отношений и воспитания", - сообщил Алихан Смаилов.
В целом, отметил он, наше общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и подобным фактам. Нельзя оставлять пострадавших наедине со своей проблемой, особенно детей, подчеркнул премьер-министр.
По его словам, в этой связи необходимо следующее:
- Министерству просвещения разработать и утвердить план открытия Центров психологической поддержки для детей в каждой области до 2025 года;
- Акиматам регионов совместно с министерствами культуры, внутренних дел и здравоохранения обеспечить открытие новых Центров поддержки семьи, а также наркологических учреждений;
- Министерству здравоохранения проработать вопрос по увеличению государственного заказа на подготовку психотерапевтов и наркологов;
- Министерствам внутренних дел и культуры необходимо организовать широкую разъяснительную работу по принятым поправкам в части ужесточения ответственности за бытовое насилие;
- Министерству культуры и информации обеспечить координацию работы в этом направлении.
Дополнено, 17.10.2023, 13.39
В 90 процентах случаев при вызове полиции по причине бытового насилия составляется административный протокол, сообщил в кулуарах правительства замглавы МВД Игорь Лепеха.
Когда мы приезжали, зачастую жертва говорила, что претензий нет, они уже помирились. До 1 июля, к сожалению, мы не могли этих лиц к ответственности привлечь и списывали все в наряд, заявление не поступало, дебошир уходил от ответственности. Зачастую после нашего отъезда скандал еще продолжался. Теперь у нас практически в 90 процентах всех материалов составлены административные протоколы", - рассказал Лепеха.
Он добавил: если раньше бытовало мнение, что по незначительным случаям вызывать полицию бессмысленно, теперь народ стал больше доверять и обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция. Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Также в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия. В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
Читаемое
19.10.2023, 08:07В Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road 19.10.2023, 09:075001Новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров весной следующего года 19.10.2023, 09:204801Президент РК поздравил спасателей с профессиональным праздником 19.10.2023, 08:504691С начала года в Казахстане выявили около трех тысяч распространявших наркотики интернет-ресурсов 19.10.2023, 09:383951КТЖ заключил ряд международных соглашений в Китае 12.10.2023, 09:46247501Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве 12.10.2023, 12:18241381Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте 12.10.2023, 11:11241301Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области 12.10.2023, 15:25232976Муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области 13.10.2023, 10:27230821В Астане предотвратили заказное убийство 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года303821Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27303061Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58301371В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34297626В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10284861В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?