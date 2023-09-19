Житель Костанайской области заявил, что 6 лет находился в трудовом рабстве

Фактически он работал только за еду

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Костанай. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Костанайской области заявил о нахождении в трудовом рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.





По словам жителя Костанайской области, он бежал с зимовки рядом с поселком Молодежное Осакаровского района в Карагандинской области, сообщает Telegram-канал "Патриот".





Я после смены на подстанции скорой помощи ехал домой на своей личной машине. На дороге меня остановил мужчина европейской внешности, в рваной одежде, грязный. Он рассказал, что сбежал из трудового рабства, где был 6 лет", - сообщил водитель скорой помощи Ерсын Тлевбердинов.





Мужчина рассказал, что 6 лет назад хозяин крестьянского хозяйства предложил ему поработать сезон на его зимовке - пасти скот. В итоге завладел его документами и не платил зарплату. Никакого официального трудоустройства не было. Фактически он работал только за еду.





Подчеркивается, что он не мог сбежать - за ним постоянно присматривало большое семейство хозяина зимовки. За эти шесть лет его женили - в крестьянском хозяйстве работала также молодая женщина.





В неволе у жителя Костанайской области и другой работницы родилась дочь. Роды приняли родственницы владельца зимовки. Сейчас девочке 2 года, она живет там же.





В пресс-службе департамента полиции Костанайской области, что мужчина по базе не числится в розыске как без вести пропавший.





Если заявление от него поступит, будут приняты меры", - заявили в полиции.



