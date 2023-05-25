Девушку взяли в трудовое рабство в частном пансионате Астаны

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Костанай. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя отдела управления координации и занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Ж., директора Пешковского центра оказания специальных соцуслуг А. за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, торговлю людьми - эксплуатацию лица, превышение власти или должностных полномочий, а также руководителя частного пансионата "Забота" Б. за незаконное лишение человека свободы.





По информации портала alau.kz , в период с 8 декабря 2021 года по 5 апреля 2022 года обвиняемые незаконно перевезли страдающую психическим расстройством девушку из Пешковского центра оказания специальных соцуслуг в целях эксплуатации в частном пансионате "Забота" в качестве бесплатной рабочей силы.





Кроме того, сообщается, что в марте 2022 года Ж., используя свое служебное положение и превышая должностные полномочия, незаконно потребовала и безвозмездно получила от директора Лисаковского центра оказания специальных социальных услуг 60 памперсов для взрослых, причинив последнему ущерб на общую сумму 36 240 тенге.





Подсудимые вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объеме.





Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Ж. сроком на 8 лет, А. - 6 лет 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.





Приговор не вступил в законную силу.