13.04.2024, 09:51 14206
Вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося в межгосударственном розыске гражданина России задержали в аэропорту Алматы.
11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково - Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ задержан 32-летний гражданин РФ.
Согласно информации Polisia.kz, задержанный был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, экстремистская организация пыталась завербовать казахстанского студента за рубежом.
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12.04.2024, 18:25 30356
Казахстан занял 75-е место из 146 в рейтинге стран по уровню преступности
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9 (умеренный уровень), сообщает ranking.kz.
Самыми опасными в плане преступности странами в 2024 году стали Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Афганистан, самыми безопасными - Андорра, ОАЭ и Катар.
Среди стран СНГ более высокий уровень преступности, чем в РК, присвоен Кыргызстану, Беларуси и Украине. Лучше обстоят дела в Армении, Узбекистане, Азербайджане, России и Молдове.
Эксперты рейтинга отмечают, что при индексе 20 уровень преступности считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким, а уровень преступности при индексе выше 80 считается очень высоким.
Согласно официальной казахстанской статистике, по итогам января-февраля 2024 года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовных правонарушения в расчете на 10 тыс. человек, против 81,6 годом ранее.
В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане: 156,9 правонарушения на 10 тыс. человек, против 150,5 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Атырауская область (125,5 и 85,8 правонарушения на 10 тыс. человек соответственно). Самым благополучным регионом можно было бы назвать Туркестанскую область: на 10 тыс. человек, проживающих в регионе, приходится 34,1 правонарушения. Впрочем, речь скорее идет о высокой латентности преступлений и низкой выявляемости (и, соответственно, малом количестве зарегистрированных преступлений при большой численности населения), чем о реальном благополучии и безопасности региона.
За два месяца в Едином реестре досудебных расследований РК было зарегистрировано 25,9 тыс. уголовных правонарушений - на 0,7% меньше, чем годом ранее. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Алматы (4,6 тыс.), Астане (3,7 тыс.) и Алматинской области (1,9 тыс.). Меньше всего - в Улытауской области: 239 случаев, против 280 годом ранее.
Больше всего правонарушений приходится на случаи мошенничества, краж, мелких хищений, незаконного обращения с наркотическими средствами без цели сбыта и умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.
Что касается лиц, совершивших уголовные правонарушения, таковых за два месяца 2024 года насчитывалось 8,9 тыс. человек - на 2,9% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе в тройку антилидеров попали те же регионы - Алматы (1,5 тыс. человек, минус 3,1% за год), Астана (972 человека, плюс 9,7%) и Алматинская область (625 человек, минус 21,9%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской (102 человека), Атырауской (218 человек) и Абайской (238 человек) областях.
Установленная сумма ущерба, причиненного уголовными правонарушениями, составила 116,5 млрд тенге - на 2,8% больше, чем за январь-февраль 2023 года.
12.04.2024, 17:21 32251
К восьми годам тюрьмы приговорен незаконно купивший более 700 рогов сайги житель Аксу
В доход государства взыскан ущерб в размере более 2 млрд тенге
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Павлодар. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Аксу незаконно приобрел и хранил у себя более 700 рогов сайги, за что получил 7 лет колонии.
Аксуским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении А. по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенное с причинением особо крупного ущерба (пункт 2 часть 3 статьи 339 УК).
Согласно материалам суда, обвиняемый в сентябре прошлого года незаконно приобрел 782 рога сайги на сумму свыше двух миллиардов тенге. Подсудимый перевез рога в Аксу и хранил в гараже.
Ему вменяется наказание по статье УК РК "Незаконное приобретения, хранения, перевозки дериватов, в том числе рогов, совершенное с причинением особо крупного ущерба".
Содеянное относится к тяжким экологическим преступлениям, и за его совершение законом предусмотрено только лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. С учетом положительных характеристик по месту жительства, отсутствия отягчающих вину обстоятельств судом назначено А. 7 лет лишения свободы. Также А. лишен права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет", - рассказали в пресс-службе городского суда Аксу.
Отмечается, что в доход государства взыскана компенсация в размере 2 023 425 000 тенге и государственная пошлина в размере 60 702 750 тенге.
12.04.2024, 10:22 42781
КНБ с начала года провел более 50 спецопераций, изъято свыше 800 кг наркотиков
Фото: КНБ
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале 2024 года Комитетом национальной безопасности проведено 53 операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе 16 с заинтересованными компетентными органами иностранных государств, сообщили в пресс-службе комитета.
По итогам мероприятий ликвидировано 18 международных и 9 региональных каналов поставок наркотиков, а также пресечена деятельность 10 подпольных нарколабораторий.
В общей сложности из оборота изъято свыше 800 кг наркотических средств и психотропных веществ, 4 тонны сырья маковой соломы и более 10 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 5 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 4 млн разовых доз", - отметили в КНБ.
КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 72 граждан Казахстана и иностранцев по подозрению в причастности к международному незаконному обороту наркотиков.
11.04.2024, 18:37 65436
КНБ задержал двух сотрудников миграционной службы в Таразе
Они подозреваются в получении взятки в 500 тысяч тенге
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Тараз. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 апреля департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы управления полиции Тараза, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Они подозреваются в получении взятки в 500 тысяч тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
11.04.2024, 16:01 69901
Экстремистская организация пыталась завербовать казахстанского студента за рубежом
За неподчинение парня увозили в горы и избивали
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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского студента пытались завербовать в экстремистскую организацию за рубежом, сообщила мать молодого человека в ходе пресс-конференции "Вербовка граждан Казахстана в деятельность деструктивных религиозных организаций и незаконное изъятие органов человека у казахстанцев".
Как рассказала женщина, новый друг сына уговорил его съехать из общежития и переселиться в квартиру.
Парня держали под постоянным контролем, давили на психику, заставляли читать намаз, а за неподчинение вывозили в горы и избивали", - приводит слова матери "Sputnik Казахстан".
В ходе мероприятия общественники отметили, что таких примеров много. Они считают, что Миннауки и дипломаты должны взять на контроль агентские компании, которые отправляют молодежь за рубеж.
Напомним, в феврале в Казахстане нейтрализовали 8 экстремистских группировок. В Актау задержан подозреваемый в подготовке теракта.
11.04.2024, 15:25 70771
Тюремные сроки получили сотрудники КТЖ за хищение материалов при ремонте железнодорожных путей
На скамье подсудимых оказались девять человек
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек, в числе которых работники АО "НК "Казақстан темір жолы", осуждены за хищение материалов для ремонта железнодорожных путей, сообщили в департаменте полиции на транспорте.
В конце 2022 года были задержаны организаторы и участники организованной преступной группы из числа работников "Жанааркинской дистанции пути" "Карагандинское отделение магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы", которые в течение двух лет совершали хищение материалов верхнего строения пути, предназначенных для замены и ремонта железнодорожных путей, в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе ведомства.
На скамье подсудимых оказались 9 человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ" организовавшие данную преступную группу.
4 апреля суд приговорил организаторов и участников преступной группы к различным срокам лишения свободы - от 7 до 10 лет.
Напомним, КТЖ оштрафовали за обрушение железнодорожного моста в Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге.
11.04.2024, 13:53 73821
Дело Кайрата Сатыбалды: государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По делу Кайрата Сатыбалды государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстана.
В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Қ. Сатыбалдыұлы судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов. В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
11.04.2024, 13:18 70151
В Актау школьники устроили массовую драку
Возбуждено уголовное дело
Фото: Кадр из видео
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Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау школьники устроили массовую драку с применением камней.
Накануне кадры массовой драки распространились в Сети.
Весеннее обострение никого не жалеет. Актауские одаренные дети устроили массовую драку с киданием камней", - пишет Telegram-канал EGOV.PRESS.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.
Все участники установлены и доставлены в управление полиции города Актау. По факту хулиганство возбуждено уголовное дело", - заявили в ДП.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
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