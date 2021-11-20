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Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау

19.11.2021, 17:39 74251
АКТАУ. 19 НОЯБРЯ - В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области при попытке незаконной реализации авиационного топлива задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов. В ходе следствия установлено, что он, совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым, организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Виновных приговорили к трем годам ограничения свободы.

 

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В Караганде задержали угонщика автомобиля

19.11.2021, 13:57 94771
В Караганде задержали угонщика автомобиля
Фото: slovoidilo.ua

КАРАГАНДА. 19 НОЯБРЯ - В Караганде по "горячим следам" был задержан угонщик автомобиля. Им оказался 24-летний мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz, 12 ноября, около 01.40, в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об угоне автомобиля в 14-м микрорайоне.

48-летний житель города пояснил полицейским, что, вернувшись в работы, поставил свою машину во дворе многоквартирного дома. Мужчину насторожила сработавшая сигнализация. Он выглянул в окно и обнаружил исчезновение авто. Сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.

Полицейские заметили угнанное транспортное средство, следовавшее в соседнем микрорайоне. Они задержали автомобиль, за рулем которого находился 24-летний мужчина. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Атырау житель Акмолинской области угнал автобус.

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На границе Казахстана и Кыргызстана задержали алматинца с синтетическими наркотиками

19.11.2021, 13:14 102601
На границе Казахстана и Кыргызстана задержали алматинца с синтетическими наркотиками
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 19 НОЯБРЯ - На пропускном пункте поста "Кордай" при попытке пересечения казахстанско-кыргызской границы задержан алматинец с двумя свертками синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК с помощью служебной собаки по кличке Юс у жителя города Алматы изъято два целлофановых свертка с психоторопным веществом "эфедрон" общим весом 4 грамма.
 

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Кордайского района. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 286 (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и по части 4 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - рассказал исполняющий обязанности начальника УПН ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев.

 
 

Гражданин Узбекистана в состоянии наркотического опьянения напал на школьницу в Алматинской области

19.11.2021, 12:03 65557
Гражданин Узбекистана в состоянии наркотического опьянения напал на школьницу в Алматинской области
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 19 НОЯБРЯ - 16 ноября гражданин Узбекистана в состоянии наркотического опьянения напал на шестиклассницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео нападения на девочку опубликовано в паблике kaskelen.kz в Instagram.
 
Судя по кадрам, мужчина преследует девочку, которая вышла с учебы, и возле остановки нападает на нее. 
 

Преступника поймали, он сейчас находится в ИВС. Выяснилось, что это гражданин Узбекистана, в тот момент он был накурен. А девочка учится в шестом классе средней школы имени Абая. Надеемся, что преступника не отпустят на свободу и он получит свое наказание", - пишет автор поста.

 

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