Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области при попытке незаконной реализации авиационного топлива задержан водитель службы ГСМ АО "Международный аэропорт Актау" А. Абдикамалов. В ходе следствия установлено, что он, совместно с заведующим складом ГСМ аэропорта М. Чабаевым, организовал хищение авиационното топлива (керосина). В дальнейшем они реализовывали керосин по 120 тенге за литр. Перекупщики смешивали топливо с моторным маслом и продавали третьим лицам уже по 150-160 тенге за литр", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Более 63 тыс. литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау
АКТАУ. 19 НОЯБРЯ - В Мангистауской области выявлен факт хищения более 63 тысяч литров авиационного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего похищено свыше 63 тысяч литров авиационного топлива. Виновных приговорили к трем годам ограничения свободы.