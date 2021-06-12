Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В Алматы раскрыта деятельность преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





За 3 года мошенники, используя счета 19 подотчетных компаний, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, сообщает агентство по финансовому мониторингу. Сумма ущерба составила свыше 8 млрд тенге.

По данным Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) криминальное обналичивание используется в следующих целях: 1. Уход от налогов. 2. Необходимость дачи взятки 3. Отмывание нелегальных доходов (от экономических преступлений или запрещенной деятельности). Директорами подобных компаний с миллиардными оборотами помимо самих организаторов преступной схемы могут стать студенты, пенсионеры или даже безработные. Зачастую им обещают определенную прибыль, а в некоторых случаях они и вовсе не осведомлены о существовании "собственных" фирм", - сообщили в агентстве.

Сообщается, что все члены ОПГ получили сроки от 3 - 6,5 лет лишения свободы. Движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

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