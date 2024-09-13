Более миллиарда тенге украли за счет фиктивного переселения в северные регионы Казахстана

Переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана - Генеральная прокуратура Казахстана заявила о вопиющих фактах злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.





Как пояснили в ведомстве, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили.





Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в Абай и Улытау.





Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом", - рассказали в Генпрокуратуре.





В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.





В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченным государством средствам. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.





Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство", - заключили в ведомстве.



