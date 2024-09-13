12.09.2024, 15:46 26531
Более миллиарда тенге украли за счет фиктивного переселения в северные регионы Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана заявила о вопиющих фактах злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.
Как пояснили в ведомстве, переселенцами числились подставные лица, а документы оформлялись на заведомо непригодное для проживания жилье либо иные аварийные здания, которые приобретались по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что их по документам переселили.
Подобные факты выявлены в ВКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, в Абай и Улытау.
Например, в Успенском районе Павлодарской области работник КГУ "Центр трудовой мобильности" находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Ведется досудебное расследование, работник центра под домашним арестом", - рассказали в Генпрокуратуре.
В ВКО выявлены случаи сговора переселенцев и продавцов, которые заключали притворные договоры для получения государственной помощи, а затем делили эти средства. В дальнейшем граждане проживали по прежним адресам.
В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области переселенец присвоил разницу между реальной стоимостью дома и выплаченным государством средствам. Злоумышленник признан виновным в мошенничестве и приговорен к одному году ограничения свободы.
Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в правительство", - заключили в ведомстве.
Напомним, В ВКО украли выделенные на покупку жилья для переселенцев деньги.
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13.09.2024, 12:00 2291
В Кызылординской области обвиняемого в покушении на убийство криминального лидера приговорили к 12 годам
С начала 2024 года ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп
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Кызылорда. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области одного из лидеров криминальной среды региона приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда", - уточнили в комитете.
Также, по данным КНБ, с начала 2024 года ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп.
Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание лица. Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса. Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия", - проинформировали в пресс-службе.
В комитете подчеркнули, пять участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы", - добавили в КНБ.
Ранее в Алматы и Шымкенте были задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.
13.09.2024, 11:53 3731
Подозреваемого в разжигании религиозной розни вернули из России в Казахстан
Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за разжигание религиозной розни казахстанца экстрадировали из России.
С 2016 по 2017 годы в Алматы подозреваемый неоднократно в группе лиц по предварительному сговору совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии. Соучастники этого преступления уже осуждены к различным видам наказания, а сам фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск", - сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
После этого в 2017 году злоумышленник совершил разбой в Москве, за что был осужден российским судом.
После отбытия наказания в России указанное лицо возвращено в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов. Их подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке с целью организации террористической деятельности.
13.09.2024, 10:28 4886
В Костанайской области пресекли деятельность майнеров, потреблявших электроэнергию как три райцентра
Фото: unsplash.com
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Костанай. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Они потребляли электроэнергию объемом, соизмеримым с потреблением трех районных центров. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. При этом нелегальные "майнеры" потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что в результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.
Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге", - уточнили в АФМ.
С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.
По данным АФМ, в сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.
Напомним, что на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".
12.09.2024, 18:40 22096
Ущерб свыше 30 млн тенге: лжериелторы осуждены на три года в Астане
Материальный ущерб взыскан с виновных
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух жительниц столицы, обвиняемых в совершении неоднократных фактов мошенничества, осудили на три года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны.
Женщины вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях (...) Для придания мнимой законности своих действий злоумышленники открыли ИП и арендовали офисное помещение, что позволило им обмануть и завладеть денежными средствами 27 потерпевших. Ущерб превысил 30 млн тенге. Приговором суда жительницы города осуждены к трем годам лишения свободы каждая", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу. Также с виновных взыскан материальный ущерб.
Ранее квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.
12.09.2024, 14:48 28056
Свыше 130 уголовных дел по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 134 уголовных дела по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане. Ежегодно полиция возбуждает до 150 подобных уголовных дел, рассказала на брифинге в СЦК представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шинар Кучербаева.
За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации - два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три, за торговлю людьми - 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12, за торговлю несовершеннолетними - три, за вовлечение в занятие проституцией - семь, за содержание притона и сводничество - 77", - сообщила Кучербаева.
Также в Казахстане ликвидировали ряд каналов по вывозу казахстанцев за рубеж. В качестве примера Кучербаева привела вывоз казахстанцев в Бахрейн.
Кроме того, выявлено 649 правонарушений по статье 450 КоАП "Торговля людьми".
За предоставление помещений для проституции и сводничества собственники квартир оштрафованы на 155 млн тенге", - сообщила спикер.
Напомним, 5 июля президент подписал закон по противодействию торговле людьми и усилению ответственности за вандализм.
12.09.2024, 12:16 30956
Звонили в США и другие страны: четыре мошеннических call-центра ликвидировали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Алматы ликвидировали четыре мошеннических сall-центра.
Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2000 звонков за границу. В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 sim-карт", - сообщает Polisia.kz.
Полиция проверяет причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются.
В полиции в очередной раз призвали казахстанцев быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников, и напомнили несколько правил:
- Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях.
- Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей.
- Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы "безопасный" счет - не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону.
- Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому.
- Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно.
- И самое важное - устанавливайте приложения только через проверенные магазины.
Берегите себя и свои данные. Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности", - отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Напомним, в Казахстане введут ответственность за передачу баз данных посторонним лицам. Ранее сообщалось, в стране участились случаи обмана казахстанцев с помощью мессенджеров.
12.09.2024, 10:38 32566
В Акмолинской области бухгалтер отдела образования похитила 5,8 млн тенге бюджетных средств
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки отдела образования выявлен факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге, сообщила прокуратура Акмолинской области.
Установлено, что бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, подделывала документы и скрывала факты необоснованного начисления денежных средств на свои счета", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой района было начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, пункт 1, УК.
Приговором суда она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Сумма ущерба возмещена в бюджет государства", - сообщили в ведомстве.
11.09.2024, 20:28 44081
Взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикором рассмотрено представление в отношении руководства Центра топливных ресурсов. В дочерней организации АО "НК "КТЖ" - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала "Центр топливных ресурсов", сообщает пресс-служба Антикора.
Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов за утверждение его на этой должности.
Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ.
ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков и фактов хищения ГСМ, в том числе путем внедрения цифровизации процессов приема, отпуска и хранения ГСМ на топливных складах, а также назначения на руководящие должности филиала ЦТР путем проведения конкурса", - сообщили в Антикоре.
В рамках рассмотрения представления утверждены программы по закупу и установке контрольных приборов учета, измерительных приборов (весы), современных систем видеонаблюдения в целях исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник восточного дивизиона филиала ЦТР.
Напомним, в мае должностные лица филиала "Қазақстан темiр жолы" в Костанайской области были осуждены за коррупцию.
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