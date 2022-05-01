Более пятисот осетров и 43 тюленя изъяты у браконьеров и возвращены в естественную среду обитания

Фото: Погранслужба КНБ РК

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В результате проведения очередного этапа совместных с государственными органами и Пограничной службой ФСБ Российской Федерации оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности, в естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4803 частиковых пород, а также 43 тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств.

Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов. Изъято более 300 километров орудий браконьерского лова", - рассказали в Погранслужбе КНБ РК.

По данным ведомства, предотвращенный ущерб оценивается на сумму более 1 млрд тенге.