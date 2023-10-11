Более ста детей пострадали от мошенников в Казахстане с начала года

Больше всего мошенничеств зарегистрировано в Алматы, Астане и Карагандинской области

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.





В Генпрокуратуре отмечают , что в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение мошенничеств (статья 190 Уголовного кодекса). При этом доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%.





В региональном разрезе больше всего мошенничеств зарегистрировано: в Алматы - 6742, Астане - 5358, Карагандинской области - 2590, Шымкенте - 1921, Алматинской - 1836, Актюбинской - 1334, Атырауской -1319, Костанайской - 1311, Павлодарской - 1244, Восточно-Казахстанской - 1243 областях.





В результате мошеннических действий пострадало 34 623 лица, из них: мужчины - 15 603, женщины - 19 020. В том числе: несовершеннолетние - 102, учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов - 291, пенсионеры - 1714, инвалиды - 8.





По информации прокуратуры, на 1,5% снизились факты интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировано 15 616 (15 848) таких уголовных правонарушений.





Мошенничества путем займа денежных средств снижены на 73%, всего зарегистрировано 24 (89) факта.





Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





В сфере земельных отношений всего зарегистрировано 3 факта, и все в Алматинской области", - отметили в ведомстве.



