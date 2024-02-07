06.02.2024, 13:43 20131
Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза
В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн
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Конаев. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматинской области ведет досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1135 тонн филе судака. При этом для получения разрешительных документов на экспорт руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы из Кыргызской Республики. Однако данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов", - сообщили в АФМ.
В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн.
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - уведомили в агентстве.
Ранее у жителя Атырауской области изъяли черную икру и 90 кг осетра.
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06.02.2024, 08:30 27221
Молодежные преступные группировки задержаны в ряде регионов Казахстана
Фото: кадр из видео
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК выявлена и пресечена преступная деятельность ряда криминальных группировок из числа молодежи, сообщает Polisia.kz.
Зачастую они совершают преступления латентного характера, то есть скрытые - по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз со стороны участников группировок", - проинформировали в МВД.
По данным ведомства, недавно были задержаны и арестованы участники двух таких группировок в Шымкенте и Павлодаре. Проводится расследование. Работа в данном направлении носит системный характер.
В январе этого года аналогичные задержания имели место и в ряде других регионов. В Шымкенте в ходе проверки оперативной информации выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов. Установлено, что шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они насильно посадили трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны", - сказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
По его информации, в Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которые в сговоре с девушкой 2005 года рождения заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них различные денежные суммы. Все они задержаны и с санкции суда арестованы.
Кроме того, в городе Аксу Павлодарской области за совершение вымогательств и мошенничеств задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали деньги и товары. Подозреваемые задержаны и арестованы.
В Акмолинской области выявлен ранний факт вымогательства полумиллиона тенге у местного жителя со стороны двоих участников молодежной группировки. Один из них 2005 года рождения является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование.
В области Абай выявлена преступная деятельность группы из числа молодых жителей города Семея, которые под угрозой физической расправы вымогали у студентов денежные средства. Один из потерпевших - студент второго курса местного университета с августа прошлого года передал им более 700 тысяч тенге. Подозреваемый взят под стражу.
В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа", - сообщил Куандык Алпыс.
Профилактика преступности в молодежной среде находится на особом контроле руководства министерства, отметили в ведомстве.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
05.02.2024, 19:14 42006
В Минэкологии прокомментировали задержание Ошурбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подтвердили задержание вице-министра Мансура Ошурбаева.
В ведомстве сообщили, что по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК относительно расходов на проведение 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу.
В этой связи 5 февраля следственно-оперативной группой департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Ошурбаева. В настоящее время вице-министр отсутствует на рабочем месте", - говорится в сообщении Минэкологии.
05.02.2024, 17:30 44711
Экс-исполнительного директора рынка "Алтын Орда" осудили на четыре года за хранение наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области приговорили бывшего исполнительного директора рынка "Алтын Орда" к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба Карасайского районного суда.
Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в суде.
Судом установлено, что в прошлом году летом на трассе Алматы - Бишкек сотрудники полиции остановили машину, в которой на заднем пассажирском сидении находился подсудимый.
При личном обыске у подсудимого М. обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. По результатам судебно-химической экспертизы данное вещество оказалось психотропным веществом "мефедрон"c весом 1,796 грамма (особо крупный размер)", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявлено в международной розыск.
05.02.2024, 15:53 48296
В Шымкенте украли деньги, выделенные на сейсмоаудит жилых домов
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Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления жилья города Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщили в Антикоррупционной службе.
Департамент по противодействию коррупции по городу Шымкенту проводит досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя управления жилья города.
По данным ведомства, он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города.
Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.
В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника", - отметили в Антикоре.
В настоящее время он задержан и водворен в изолятор.
Расследование продолжается.
Напомним, после землетрясения в Алматы президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
После поручения главы государства специальная группа сотрудников агентства приступила к изучению обоснованности расходов, законности проведения госзакупок. Региональным департаментом Антикора инициирована соответствующая аудиторская проверка.
Сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
05.02.2024, 15:07 49276
Житель столицы избил детей в подъезде жилого дома
Момент нападения на детей попал на камеру видеонаблюдения
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан подозреваемый в избиении троих детей в подъезде жилого дома, сообщили в столичном департаменте полиции.
По данным полиции, подозреваемым оказался житель того самого жилого комплекса, где пострадали дети.
Начато досудебное расследование по факту правонарушения в отношений несовершеннолетних, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Момент нападения на детей зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что агрессор ударил одного мальчика по лицу, другого пнул, а третьего начал душить.
Ранее сообщалось, что в Атырау воспитатель детского сада ударила ребенка.
05.02.2024, 12:22 53486
Детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
С централизованного склада хранения управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности. В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тысячи вакцин.
Встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори. По принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности", - добавили в прокуратуре.
Ранее ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
03.02.2024, 13:22 118796
Уполномоченный по правам человека прокомментировал инцидент с кражей невесты в Шымкенте
Фото: freepik.com
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Шымкент. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы.
После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан, сейчас он находится под следствием. Согласно нормам действующего законодательства ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.
Случай в Шымкенте - вопиющий, мы взяли его на контроль. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту уже присоединился к работе по делу о похищении девушки", - прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.
Напомним, в 2023 году омбудсмен инициировал внесение ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.
03.02.2024, 11:04 109246
В Караганде ликвидировали нарколабораторию
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ
Фото: КНБ РК
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Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме Караганды, сообщает пресс-служба КНБ РК.
24-25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двоих граждан.
В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления.
По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.
Начато досудебное расследование. С санкции суда к задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В конце января крупнейшую в Казахстане нарколабораторию ликвидировали в Алматы. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?