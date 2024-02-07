Более тысячи тонн рыбы по подложным документам экспортировали из Казахстана в страны Евросоюза  

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК выявлена и пресечена преступная деятельность ряда криминальных группировок из числа молодежи, сообщает - Министерством внутренних дел РК выявлена и пресечена преступная деятельность ряда криминальных группировок из числа молодежи, сообщает Polisia.kz





Зачастую они совершают преступления латентного характера, то есть скрытые - по ним потерпевшие в полицию не обращаются ввиду тех или иных обстоятельств, в том числе из-за угроз со стороны участников группировок", - проинформировали в МВД.





По данным ведомства, недавно были задержаны и арестованы участники двух таких группировок в Шымкенте и Павлодаре. Проводится расследование. Работа в данном направлении носит системный характер.





В январе этого года аналогичные задержания имели место и в ряде других регионов. В Шымкенте в ходе проверки оперативной информации выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов. Установлено, что шестеро 20-летних парней, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они насильно посадили трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тысячами тенге. Все участники группировки задержаны", - сказал начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.





По его информации, в Алматинской области задержана группа из троих жителей в возрасте до 23 лет, которые в сговоре с девушкой 2005 года рождения заманивали потерпевших в квартиры, где под угрозой физической расправы вымогали у них различные денежные суммы. Все они задержаны и с санкции суда арестованы.





Кроме того, в городе Аксу Павлодарской области за совершение вымогательств и мошенничеств задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали деньги и товары. Подозреваемые задержаны и арестованы.





В Акмолинской области выявлен ранний факт вымогательства полумиллиона тенге у местного жителя со стороны двоих участников молодежной группировки. Один из них 2005 года рождения является осужденным за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование.





В области Абай выявлена преступная деятельность группы из числа молодых жителей города Семея, которые под угрозой физической расправы вымогали у студентов денежные средства. Один из потерпевших - студент второго курса местного университета с августа прошлого года передал им более 700 тысяч тенге. Подозреваемый взят под стражу.





В Атырау по результатам проверки оперативной информации в отношении участника молодежной группировки изъято два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра. Парень 2005 года рождения является студентом колледжа", - сообщил Куандык Алпыс.





Профилактика преступности в молодежной среде находится на особом контроле руководства министерства, отметили в ведомстве.









В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



