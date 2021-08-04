Браконьеров с убитым краснокнижным джейраном задержали в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 3 АВГУСТА - Браконьеры, пытавшиеся скрыться с тушей краснокнижного джейрана, задержаны в Кызылординской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Инспекторы филиала РГП "ПО "Охотзоопром" задержали в местности Тогискен Жалагашского района жителя села Шакели Шардаринского района. При осмотре в мешке задержанного была обнаружена туша джейрана, который занесен в Красную книгу. На место задержания подозреваемого в браконьерстве была вызвана оперативно-следственная группа. Пока инспекторы ждали сотрудников полиции и охраняли тушу, на место приехали два жителя Кызылорды, которые выстрелили из ружья по колесам одной из служебных автомашин инспекторов, после чего, угрожая инспекторам, увезли тушу", - сообщили в Минэкологии РК.

В итоге инспекторы и сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров. Их будут судить по статьям "Незаконная охота" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

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