Браконьеры убили краснокнижного дикобраза в Жамбылской области

Тараз. 14 октября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области браконьеры убили индийского дикобраза, находящегося под угрозой исчезновения, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" в Турар-Рыскуловском районе сотрудники природоохранной полиции совместно с Охотзоопромом задержали возле водохранилища Чилик автомашину Niva под управлением 68-летнего жителя села Мерке. С ним находился 59-летний житель того же района, сообщает Polisia.kz.

При осмотре авто полицейские нашли капкан, кухонный нож, пластиковую трубу и тушу индийского дикобраза. Это животное находится под угрозой исчезновения и занесено в красную книгу Казахстана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).

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