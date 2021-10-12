Браконьеры убили краснокнижного джейрана в Туркестанской области

КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области ликвидирована крупная наркогруппировка, действовавшая в нескольких регионах республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 килограммов. В ходе расследования установлены международные преступные связи. Возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом", - сообщил на брифинге МВД начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев.
Всего возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.
Одна из крупных нарколабораторий, созданная двумя гражданами Казахстана, ликвидирована в Алматы. Преступники оборудовали ее в частном доме, на территории садоводческого сообщества.
В ходе обыска изъято более 13 килограммов мефедрона, а также оборудование и прекурсоры для его изготовления", - рассказал Нургалиев.
Всего в ходе оперативного мероприятия "Рефлекс" ликвидировано 13 нарколабораторий: две - в Нур-Султане, четыре - в Карагандинской области, по три - в Алматы и Северо-Казахстанской области и одна - в Актюбинской области. За первую неделю операции возбуждены 6 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков.
В МВД сообщили, что по объемам изъятых синтетических наркотиков лидируют Актюбинская и Карагандинская области, а также Алматы.
Наибольшее количество дикорастущей конопли - 5 тонн - за 9 месяцев изъято в Туркестанской области. В числе антилидеров также Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.
КОКШЕТАУ. 11 ОКТЯБРЯ - 9 октября в ходе поисковых мероприятий в лесопосадках между поселками Шортанды и Дамса обнаружено тело 42-летнего жителя поселка Шортанды.
Факт исчезновения жителя поселка Шортанды был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В настоящее время тело направлено в морг Нур-Султана. Назначена экспертиза. Ведется следствие.
"7 октября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление 42-летней жительницы поселка Шортанды об оказании содействия в поиске супруга Бимурзенова Сагиндыка Касанаевича, 1974 года рождения. 6 октября около 14.00 он выехал из дома на велосипеде синего цвета марки "Урал", его местонахождение было неизвестно. На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции и пожарной части Шортандинского района. Кроме того, в поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры. Водолазами осуществлено обследование водоемов на территории района", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
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Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - Полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 октября в Юго-Восточный отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение, что на аттракционе типа "тарзанка" произошел несчастный случай. Через несколько минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что во время прыжка с крыши девятиэтажного дома получила травмы 32-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в департамнете полиции Карагандинской области.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами уголовное дело с части 1 статьи 306 УК РК переквалифицировано на часть 3 статьи 306 УК РК. Проводится расследование", - добавили в полиции.
Выясняется, имел ли организатор аттракциона лицензию на данный вид деятельности, соблюдались ли правила безопасности.