Брал в аренду технику и сдавал в ломбард: в Нур-Султане ищут жертв мошенника

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В Нур-Султане мошенник обманул 20 человек более чем на 12 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столичными полицейскими за мошенничество задержан 30-летний ранее судимый мужчина. Установлено, что злоумышленник в корыстных целях выбирал информацию о сдаче электронной техники на сайте частных объявлений через сайт OLX. Представившись руководителем ТОО, он договаривался с клиентами по телефону, ручался, что возвратит все в целости и сохранности. Остановившись на определенной сумме, оплатив аренду, он забирал технику, а затем периодически продлевал срок на 3-4 дня. Потом он исчезал и отключал сотовые телефоны. На самом деле он сразу сдавал технику в ломбард. В копилке мошенника оказались 14 игровых приставок "PS-5", 7 ноутбуков и 20 плазменных телевизоров", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в ИВС.

Граждан, пострадавших от действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции по адресу улица Бейбитшилик, 19 или позвонить по телефону: 8 (7172) 71-61-51, 102", - сказано в сообщении полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства