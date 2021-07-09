Breaking Bad по-казахстански - в Нур-Султане задержан производитель синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Нур-Султане задержали дипломированного биотехнолога, организовавшего "на дому" производство и реализацию синтетических наркотиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Нарколаборатория и интернет-магазин, организованный для их дальнейшей реализации, располагались в съемной квартире в одном из элитных жилищных комплексов столицы, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

Организатором "производства" оказался 27-летний дипломированный биотехнолог. В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты тетрадь с формулами изготовления синтетических наркотиков "Мефедрон" и "Амфетамин", электронные весы, химические компоненты для производства психоактивных веществ, колбы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки, персональный компьютер, через который наркодилер осуществлял сбыт, а также готовая к реализации "синтетика" весом более 10 граммов. Наркотики задержанный реализовывал через свой личный интернет-магазин "бесконтактным способом" путем закладок, оставляя их в людных местах, центральных парках и даже детских площадках".

Несколько тайников задержанный показал сотрудникам полиции в одном из столичных городских парков. Всего в результате спецоперации у наркоторговца изъято более 60 разовых доз синтетических наркотиков.

Задержанный взят под стражу. Ему грозит совокупное наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе отметили, что с начала года это уже вторая лаборатория, ликвидированная столичными полицейскими.

Из незаконного оборота изъято более 45 килограммов различного вида наркотических средств, в том числе героин, марихуана, гашиш и синтетические наркотики. Возбуждено 12 уголовных дел.

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