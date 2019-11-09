Буквы из латуни сорвали с памятника воинам Великой Отечественной войны в Нур-Султане

Злоумышленник совершил кражу букв в ночное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель города, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).
В пресс-службе также отметили, что полицейские частично изъяли похищенные буквы из пункта приема металлолома. В отношении скупщика краденого также начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что двух сельчан задержали при попытке кражи железнодорожных рельсов в Акмолинской области. Похищенные рельсы злоумышленники планировали сдать на металлолом.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства