Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Буквы из латуни сорвали с памятника воинам Великой Отечественной войны в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Злоумышленник совершил кражу букв в ночное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель города, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

В пресс-службе также отметили, что полицейские частично изъяли похищенные буквы из пункта приема металлолома. В отношении скупщика краденого также начато досудебное расследование.

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