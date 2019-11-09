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Буквы из латуни сорвали с памятника воинам Великой Отечественной войны в Нур-Султане

08.11.2019, 13:40 8452
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Буквы из латуни сорвали с памятника воинам Великой Отечественной войны в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
Злоумышленник совершил кражу букв в ночное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель города, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции. 
 
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). 
 
В пресс-службе также отметили, что полицейские частично изъяли похищенные буквы из пункта приема металлолома. В отношении скупщика краденого также начато досудебное расследование. 
 
Ранее сообщалось, что двух сельчан задержали при попытке кражи железнодорожных рельсов в Акмолинской области. Похищенные рельсы злоумышленники планировали сдать на металлолом. 
 

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