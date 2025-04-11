Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня, - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня, сообщает Акорда.





По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел. Кроме того, главе государства было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.





Также президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации.





Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по "окрашиванию денег" в сфере строительства автомобильных дорог.





Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями "Закон и порядок" и "Адал азамат".





Проведено порядка 3 тысяч мероприятий различного формата с охватом более 450 тысяч граждан. Реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство". Продолжается работа агентства с лигой академической честности ведущих вузов страны", - заявили в Акорде.





Главе государства была представлена информация о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов и в феврале 2025 года вошло в состав исполнительного комитета этой организации.





В целом в результате принимаемых мер в индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88-е место среди 180 стран", - отметили в пресс-службе.





В завершение встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.



