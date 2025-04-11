10.04.2025, 13:26 40981
Бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мунайлинский районный суд Актау вынес обвинительный приговор в отношении экс-судьи Актау.
Его обвиняли в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.
Суд установил, что подсудимый Ш., действуя через посредника Д., под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу подстрекал к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник Д. путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей", - рассказали в пресс-службе.
Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Ш. к 9 годам лишения свободы, Д. к 8 годам лишения свободы.
Оба подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.
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11.04.2025, 11:25 8841
В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора охранной организации
Подозреваемые водворены в ИВС
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона в городе Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Установлено, что подозреваемые незаконно проникли в квартиру, завладев имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз", - заявил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.
По его словам, подозреваемые водворены в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее участников разбойного нападения разыскивали полицейские в городе Экибастузе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.04.2025, 10:46 10471
В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды
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Кызылорда. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено департаментом АФМ по Кызылординской области, сообщили в пресс-службе АФМ.
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия QVI tripsavеr и ювелирные изделия. Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.
Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
10.04.2025, 20:15 29211
В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области
Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных руководством Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо и сотрудниками линейного отдела полиции станции Караганда-Сортировочная, было выявлено хищение дизельного топлива в крупном размере, сообщает пресс-служба КТЖ.
Дизтопливо воровали локомотивные бригады (машинисты и помощники машинистов тепловозов), работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге.
В рамках расследования ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" признано потерпевшей стороной. ТОО предъявило гражданский иск к подозреваемым.
По результатам судебного разбирательства, состоявшегося 17 марта 2025 года, подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период.
Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.
10.04.2025, 19:24 31896
Аномально высокие показатели: в Павлодаре нашли нарколабораторию по счетчику
Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения
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Павлодар. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Результаты первичной проверки показали, что в квартире окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность.
Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к этой преступной деятельности.
Ранее в Восточно-Казахстанской области двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории.
10.04.2025, 18:00 34126
С начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня, сообщает Акорда.
По его словам, в суд направлено 366 уголовных дел. Кроме того, главе государства было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге. В ходе мониторинга госзакупок и целевого расходования средств предотвращено нерациональное использование на сумму 21,2 млрд тенге.
Также президенту представлена информация о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере туризма, по итогам которого в уполномоченный орган были внесены рекомендации.
Руководитель Антикоррупционной службы рассказал о продолжении реализации проекта по "окрашиванию денег" в сфере строительства автомобильных дорог.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по формированию антикоррупционной культуры в соответствии с концепциями "Закон и порядок" и "Адал азамат".
Проведено порядка 3 тысяч мероприятий различного формата с охватом более 450 тысяч граждан. Реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство". Продолжается работа агентства с лигой академической честности ведущих вузов страны", - заявили в Акорде.
Главе государства была представлена информация о работе по международному сотрудничеству, в том числе с ОЭСР и ГРЕКО. Агентство также активно взаимодействует с Международной ассоциацией антикоррупционных органов и в феврале 2025 года вошло в состав исполнительного комитета этой организации.
В целом в результате принимаемых мер в индексе восприятия коррупции Transparency international по итогам 2024 года Казахстан получил 40 баллов, заняв 88-е место среди 180 стран", - отметили в пресс-службе.
В завершение встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему противодействию коррупционным правонарушениям, пресечению устойчивых коррупционных схем и формированию в обществе антикоррупционной культуры.
Напомним, каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник.
10.04.2025, 16:27 36296
Главное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата пройдет 17 апреля
Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании
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Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 10 апреля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области состоялось предварительное слушание по уголовному делу об убийстве в Талгаре осенью прошлого года 16 летнего Шерзата Полата.
На скамье подсудимых находятся 9 человек, в том числе несовершеннолетний. Обвинения подсудимым в зависимости от совершенного преступления вменяются по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство", "Кража", "Недонесение о преступлении".
В пресс-службе суда сообщили, что главное судебное разбирательство назначено на 17 апреля 2025 года на 10.00. Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.
Стоит отметить, что обвиняемые отказались от присяжных.
16-летний Шерзат Полат был убит в Талгаре в начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
10.04.2025, 13:13 41886
Похитившим дизтопливо на миллионы тенге машинистам вынесли приговор в Караганде
С мая по июнь 2024 года злоумышленники похитили более 22,5 тонны дизельного топлива
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Караганда. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Похищавшим дизтопливо машинистам тепловозов вынесли приговор в Караганде, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры РК.
Приговор вынесен 11 лицам, осуществлявшим хищение дизельного топлива с тепловозов Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо с целью последующей перепродажи.
Доказано, что с мая по июнь 2024 года злоумышленники действовали по предварительному сговору, используя служебное положение. В пути следования они похитили более 22,5 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на сумму свыше 7 млн тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в феврале сообщалось о намерении Казахстана запретить на полгода вывоз нефтепродуктов из страны из-за нехарактерного увеличения потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива.
10.04.2025, 13:04 38346
В Алматы на 7 лет лишили прав пьяного мопедиста
Нарушитель был арестован на 15 суток
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на 7 лет лишили прав водителя мопеда, которой управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Polisia.kz.
По улице Утеген батыра внимание сотрудников полиции привлек мопедист, двигавшийся неуверенно и с нарушением правил дорожного движения. За рулем находился мужчина 2001 года рождения. В ходе проверки его состояния были выявлены признаки опьянения. Настоящий факт был подтвержден результатами медицинского наркологического освидетельствования. По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 7 лет", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Напомним, новые правила для водителей мопедов вступили в силу в Казахстане.
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