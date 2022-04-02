Бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Агентством РК по противодействию коррупции по подозрению в хищении свыше 13 млрд тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП" подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО "RecyclingCompany", тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Антикора.
Преступные действия совершались в период 2016 - 2019 годы совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП".
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не разглашается.
11 марта стало известно, что Антикоррупционной службой РК начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016 - 2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.