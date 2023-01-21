20.01.2023, 10:11 15406
Бывшему министру Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
Срок содержания под стражей продлили на месяц
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру культуры и спорта Республики Казахстан, а также бывшему директору Национального музея Республики Казахстан Арыстанбеку Мухамедиулы на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.
По информации суда, 17 января на один месяц продлен срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы.
Напомним, Мухамедиулы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
По данным антикоррупционного ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.
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20.01.2023, 20:14 27711
У жителя Астаны изъяли 200 разовых доз мефедрона
Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном, сообщает пресс-служба МВД РК.
При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления. Наркотики он планировал продать на территории столицы.
По данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС ДП Астаны.
20.01.2023, 17:15 36281
Туши сайгаков обнаружили в доме жителя Кызылординской области
Фото: Polisia.kz.
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Также 19 января близ озера Балхаш в Каратальском районе сотрудники природоохранной полиции задержали подозреваемого в браконьерстве.
Отмечается, что в салоне его внедорожника правоохранители изъяли около 200 килограммов незаконно добытой рыбы и запрещенные сети из моноволокна.
Задержан 46-летний местный житель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов). Причиненный ущерб пока подсчитывается", - сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.
По его словам, изъятая рыба сдана в приемный пункт для последующей реализации и перечисления поступивших средств в пользу государства.
Ранее сообщалось, что на территории заповедника в Жамбылской области задержали браконьеров с тушей сайгака.
20.01.2023, 15:50 39236
В Алматы полиция расследует убийство и самоубийство
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция города расследует убийство и самоубийство, сообщает Polisia.kz.
В районе "Меги" на Розыбакиева произошло убийство+суицид. Парень зашел в салон, убил свою девушку, а потом покончил с собой", - информирует телеграм-канал Kris.p.almaty|official.
Департамент полиции города Алматы сообщил, что по данному факту расследуется уголовные дело.
Назначены экспертизы. Обстоятельства убийства и самоубийства устанавливаются", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области застрелил жену из ружья.
20.01.2023, 15:06 41031
Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в Талдыкоргане Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в одном из микрорайонов Талдыкоргана.
На месте был изъят целый арсенал оружия - нарезное ружье "Сайга-762" со складным прикладом и двумя магазинами, гладкоствольный обрез 16-го калибра, газовый пистолет ИЖ 79-8, а также граната РГД-5 с запалом и патроны различного калибра", - сообщает Polisia.kz.
Факт зарегистрирован по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", расследование по которому с назначением баллистической экспертизы поручено городской полиции.
Имеет ли схрон отношение к оружию, похищенному во время январских беспорядков, выяснится в рамках расследования.
Дополнено 20.01.2023, 17.30
Также 19 января сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий города Тараза найден схрон оружия, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции изъяты гладкоствольное охотничье ружье Masai Mara 12 калибра, травматический пистолет Стражник МР-461 калибра 18х45 миллиметров, пневматический пистолет Gamo PT-80 калибра 4,5 миллиметров, 179 боеприпасов калибра 5,45х18 миллиметров, похищенные из здания ДП Жамбылской области в январе 2022 года", - проинформировали в полиции.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, хранение оружия, боеприпасов).
Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Всего с начала года жамбылскими полицейскими изъято 21 единица оружия и более тысячи боеприпасов различного калибра.
Ранее в Таразе нашли два схрона оружия и боеприпасов, украденных в ходе январских событий.
20.01.2023, 14:50 41736
Крупную партию поддельного алкоголя изъяли в Караганде
Задержаны семеро подозреваемых - пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет
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Караганда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области изъяли в Караганде более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.
Полицейским поступила информация, что некие лица занимаются незаконной реализацией алкогольной продукции, подделкой и использованием акцизных марок и учетно-контрольных марок алкогольной продукции. При этом они незаконно используют товарный знак одного из ТОО, нарушают порядок и правила маркировки подакцизных товаров акцизными марками", - сообщает Polisia.kz.
Полицейские совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области и с участием бойцов спецназа провели обыски по двум адресам.
В итоге было изъято более 35 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые экспертами опознаны как контрафакт с поддельными учетно-контрольными марками. Кроме того, изъято семь рулонов самоклеящихся акцизных марок, в каждом рулоне 1000 наклеек. Задержаны семеро подозреваемых - пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет", - рассказали в ведомстве.
Ведется досудебное расследование по статье 233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и учетно-контрольных марок".
20.01.2023, 14:28 42361
Ввозили поддельные доллары: иностранных фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Членов преступной группы, занимавшейся ввозом и распространением фальшивой иностранной валюты, задержали в Костанайской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранный валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну. Следственным судом в отношении трех граждан РК санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы Турции ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты", - сообщили в АФМ.
В ведомстве добавили, что из 30 тысяч ввезенных в страну поддельных долларов 28 тысяч 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.
Призываем быть бдительными и осторожными при осуществлении обменных операций. Обменивайте купюры исключительно в обменных пунктах или банках второго уровня. О каждом факте обнаружения подделок сообщайте в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия 8 (7172) 708-478 либо в департамент полиции", - заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что попытка самим расплатиться фальшивой купюрой квалифицируется как уголовное преступление.
Ранее в Нацбанке рассказали, где чаще выявляют поддельные тенге. Наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы - 126 шт. (50%), в Восточно-Казахстанской области - 59 шт. и Астане - 22 шт.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 2000 тенге - 161 шт., что составило 64% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 10 000 тенге - 27 шт. (11%), 5000 тенге - 24 шт. (9%).
Всего за 10 месяцев 2022 года Нацбанком Казахстана и банками второго уровня выявлено 250 поддельных денежных знаков (247 банкнот и 3 монеты) на сумму 739 650 тенге.
20.01.2023, 13:59 43231
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Самое большое количество мошенничеств связано с финансовыми пирамидами, заявил глава алматинской полиции Арыстангани Заппаров.
По его словам, в рамках расследования уголовного дела в отношении одной финансовой организации в одно производство соединяется большое количество дел, зарегистрированных по заявлениям нескольких потерпевших.
Например, по уголовным делам в отношении Mudarabah Capital в одно производство соединено 179 эпизодов, по "Оскар Медикал" - 298 эпизодов, а по Qi Trade насчитывается более 4 тысяч потерпевших", - отметил Заппаров.
В то же время, по его словам, удалось добиться снижения количества интернет-мошенничеств.
Отчасти благодаря рабочим встречам с представителями популярных потребительских интернет-платформ, а также постоянным публикациям в СМИ и социальных сетях статей, роликов с информацией по противодействию интернет-мошенничеству", - констатировал Заппаров.
В настоящее время благодаря мониторингу через информационную систему "Кибернадзор" более 800 ресурсов заблокированы либо к ним ограничен доступ на территории страны. Специальная следственно-оперативная группа ДП продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий.
Напомним, ранее в Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды. Нанесенный в результате ее деятельности ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека. Всего в 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид.
В начале года Агентство по финмониторингу сообщило, что казахстанцы могут обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды, с помощью Telegram-бота. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.
На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.
20.01.2023, 13:14 44631
Директор парка Медеу задержан за взятки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.
Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки от субъекта предпринимательства за подписание актов выполненных работ по ранее заключенным договорам о государственных закупках", - говорится в официальном ответе Антикора на запрос Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, иная информация по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее по подозрению в коррупционном правонарушении был задержан руководитель ГУ "Казселезащита" Карим Кокербаев.
Напомним, в прошлом году депутаты Народной партии Казахстана потребовали наказать виновных в выводе земель Алматинской обсерватории и астрофизического института под строительство коттеджей. Земли были выведены под застройку решением экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2021 году.
Генпрокурор Берик Асылов поручил прокурору города Алматы в короткие сроки проверить информацию по обращению депутата мажилиса Азата Перуашева об отчуждении части территории Медеуского природного парка.
О выводе части рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медеу в жилую зону рассказал юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
По его словам, после того как откорректировали регламент, на одном из вышеуказанных земельных участков поменяли целевое назначение и разделили земельный участок, где расположен глухой лес с уникальным животным и растительным миром, по 10 соток почти на 60 участков. И это сделали в марте текущего года.
Представляет ли алматинская общественность, о чем идет речь? Практически 20% всей территории Медеуского госприродного парка с легкой руки акима города Алматы потеряла статус рекреационной зоны и превратилась в жилую зону, подверглась разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке", - подчеркнул юрист.
Базарбек сообщил, что ряд собственников получили архитектурно-планировочное задание (АПЗ), согласовали эскизные проекты элитных коттеджей, зон отдыха, гостевых домов, таун- и пентхаусов и ждут разрешения на строительство.
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