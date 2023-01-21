Бывшему министру Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру культуры и спорта Республики Казахстан, а также бывшему директору Национального музея Республики Казахстан Арыстанбеку Мухамедиулы на месяц продлили срок содержания под стражей, сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.





По информации суда, 17 января на один месяц продлен срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Арыстанбека Мухамедиулы.





Напомним, Мухамедиулы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.





Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".





По данным антикоррупционного ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.