Бывшему начальнику колонии "Черный беркут" вынесли приговор

Костанай. 29 января. Kazakhstan Today - Судебные заседания по делу экс-начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 Армана Абилева прошли в Житикаринском районном суде, передает Kazakhstan Today.

Арман Абилев обвинялся по статьям 366 УК РК (Получение взятки) и 287 (Незаконное приобретение и хранение оружия).

Суд приговорил бывшего начальника колонии к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Напомним , Арман Абилев был задержан 26 августа 2020 года за получение второй части взятки в сумме 700 тыс. тенге. Вся сумма взятки составляла 1 млн тенге. Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в учреждении чрезвычайной безопасности УК-161/3 также известном как "Черный беркут".

Отмечается, что в этом учреждении отбывает наказание Владислав Челах, осуждённый пожизненно за массовое убийство сослуживцев.

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