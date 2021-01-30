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Бывшему начальнику колонии "Черный беркут" вынесли приговор

29.01.2021 13150
Костанай. 29 января. Kazakhstan Today - Судебные заседания по делу экс-начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 Армана Абилева прошли в Житикаринском районном суде, передает Kazakhstan Today. 
 
Арман Абилев обвинялся по статьям 366 УК РК (Получение взятки) и 287 (Незаконное приобретение и хранение оружия).
 
Суд приговорил бывшего начальника колонии к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 
Напомним, Арман Абилев был задержан 26 августа 2020 года за получение второй части взятки в сумме 700 тыс. тенге. Вся сумма взятки составляла 1 млн тенге. Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в учреждении чрезвычайной безопасности УК-161/3 также известном как "Черный беркут". 
 
Отмечается, что в этом учреждении отбывает наказание Владислав Челах, осуждённый пожизненно за массовое убийство сослуживцев. 
 

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