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Начальник колонии "Черный беркут" задержан за коррупцию

28.08.2020, 09:20 5320
Костанай. 28 августа. Kazakhstan Today - 26 августа был задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
26 августа поздно вечером был задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области. 
 
Это учреждение известно в народе под названием "Черный беркут", там отбывают наказание приговорённые к пожизненному лишению свободы, сообщает "Тобол Инфо"

Задержанный был назначен руководителем колонии в декабре прошлого года.
 
Сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тыс. тенге. Вся сумма взятки составляла 1 млн тенге.
 
Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.
 
Дело зарегистрировано в ЕРДР, и началось следствие.
 
Отмечается, что в этом учреждении отбывает наказание Владислав Челах, осуждённый пожизненно за массовое убийство сослуживцев.
 

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