Начальник колонии "Черный беркут" задержан за коррупцию

Костанай. 28 августа. Kazakhstan Today - 26 августа был задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

26 августа поздно вечером был задержан начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области.

Это учреждение известно в народе под названием "Черный беркут", там отбывают наказание приговорённые к пожизненному лишению свободы, сообщает "Тобол Инфо"





Задержанный был назначен руководителем колонии в декабре прошлого года.

Сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тыс. тенге. Вся сумма взятки составляла 1 млн тенге.

Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.

Дело зарегистрировано в ЕРДР, и началось следствие.

Отмечается, что в этом учреждении отбывает наказание Владислав Челах, осуждённый пожизненно за массовое убийство сослуживцев.

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