Бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену

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АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель Секретаря совета безопасности) признан виновным по статье 185, часть 3, УК РК и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщается на сайте КНБ.
Вина других фигурантов уголовного дела - Леонида Скаковского (по статье 175, часть 1, УК "Государственная измена") и Олега Ждана (по статье 176 УК "Шпионаж") полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.
С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат", - добавили в ведомстве.