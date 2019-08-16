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Бывший гендиректор ГКП "Астана Су арнасы" приговорен к 7 годам лишения свободы за взяточничество

15.08.2019, 12:27 9829
Бывший гендиректор ГКП "Астана Су арнасы" приговорен к 7 годам лишения свободы за взяточничество
фото: otyrar.kz
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Бывший генеральный директор ГКП "Астана Су арнасы" осужден за взяточничество в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.
 
"Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Нур-Султану ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ГКП "Астана Су арнасы" В. Досаева. Досаев, работая генеральным директором ГКП, получил взятку в особо крупном размере через подчиненного в виде 3-комнатной квартиры в ЖК "Молодая семья 2" и денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США от руководства ТОО "Технополисжилстрой" за заключение дополнительного соглашения о передаче недвижимого имущества в пользу ТОО", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.
 
14 августа приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана обвиняемый приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности.
 
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 

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